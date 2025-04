Des robots tués, Arsenal affole le marché noir avant le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Quentin Mallet

La réception du Paris Saint-Germain à l'Emirates Stadium par Arsenal a fait un énorme carton auprès de la billetterie du club londonien. Pour éviter l'achat-revente de billets à des robots, les Gunners ont appliqué une méthode stricte, mais efficace.

Après avoir brillamment éliminé le Real Madrid de la Ligue des champions en quarts de finale, Arsenal s'attaque à un nouveau très gros morceau. Le Paris Saint-Germain est en effet considéré comme l'un des deux grands favoris à la victoire finale, avec le FC Barcelone, après ses prestations spectaculaires alignées depuis le début de l'année civile 2025. Forcément, pour pouvoir admirer cette opposition directement depuis le stade, il fallait un petit coup de pouce du destin. Pour faire face à l'afflux massif de supporters et éviter des files d'attente interminables, le club londonien a mis en place un système de tirage au sort sur sa billetterie. Une méthode qui permet par la même occasion de chasser les revendeurs de billets au marché noir.

Arsenal-PSG, un match qui attire

« Voir le PSG gagner serait bénéfique pour le foot », une star trahit Arsenal https://t.co/iZejaVEmKX — Foot01.com (@Foot01_com) April 27, 2025

Dans toute son histoire, rares ont été les rencontres qui ont généré un tel engouement auprès de la billetterie d'Arsenal. Comme l'indique Football London, la réception du Paris Saint-Germain est l'un des matchs qui a connu le plus de demandes de billets de toute l'histoire de l'Emirates Stadium. Forcément, dans le lot, il n'y a pas que des honnêtes gens qui veulent passer un bon moment au plus près du rectangle vert. Il y a aussi un grand nombre de vendeurs au marché noir, lesquels achètent des places au prix fixé par le club avant de les revendre beaucoup plus cher de manière non officielle ni règlementée. Pour lutter contre ces ventes illégales, les Gunners ont usé de leur système de vente pour supprimer des centaines de milliers de comptes robotisés qui ont essayé d'acheter des places.

On apprend aussi que la demande pour la réception du PSG a été beaucoup plus massive que pour celle du Real Madrid au tour précédent. Les prémices d'un match spectaculaire dans une ambiance sulfureuse.