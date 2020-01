PSG : 50 ME réclamés au Paris SG, une arnaque ?

Dans : PSG.

Cet hiver, le Paris Saint-Germain ne devrait pas se montrer très actif sur le marché des transferts, se contentant simplement de gérer au mieux le dossier Edinson Cavani.

L’été prochain en revanche, cela risque de beaucoup bouger dans les rangs parisiens. Notamment car Neymar et Kylian Mbappé, les deux stars offensives de l’équipe, seront au cœur de toutes les sollicitations. Cela n’empêche pas Leonardo d’avancer sereinement sur le mercato estival du PSG et de se renseigner sur plusieurs joueurs offensifs. En ce milieu de semaine, Calcio Mercato relance une piste étonnante pour l’attaque du Paris Saint-Germain, à savoir celle menant à Douglas Costa.

Paris lorgne toujours Douglas Costa

Remplaçant à la Juventus Turin depuis le début de la saison, l’ailier brésilien fait les frais de l’immense concurrence au sein de la formation de Maurizio Sarri avec Gonzalo Higuain, Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo ou encore Federico Bernardeschi en attaque. Lassé de jouer les utilitaires à Turin, l’ancienne bombe atomique du Bayern Munich ne dira sans doute pas non à un départ lors du prochain mercato estival, raison pour laquelle Leonardo est venu aux renseignements dans ce dossier selon le média italien. Si le profil du joueur est intéressant, son prix risque néanmoins de refroidir l’état-major du Paris Saint-Germain. Car la Juventus Turin, très dure en affaire comme Paris a pu le constater dans le dossier Emre Can, réclame 50 ME pour un joueur dans la force de l’âge (29 ans) et dont le contrat actuel expirera seulement en juin 2022…