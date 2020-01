PSG : Emre Can contre Leandro Paredes, la Juventus dit non !

Dans : PSG.

Annoncé à plusieurs reprises comme proche du Paris Saint-Germain, Emre Can ne rejoindra pas le PSG lors de ce mercato. La Juventus refuse un départ de l'international allemand.

En ce lundi de l’Épiphanie, jour férié en Italie, la Juventus dispute un match de Serie A contre Cagliari, et en parallèle à cette rencontre, Fabio Paratici a été interrogé sur le mercato turinois. L’occasion pour le directeur sportif de la Juve de tordre le cou à une rumeur qui envoyait Emre Can au Paris Saint-Germain. Depuis l’été dernier, le milieu international allemand est considéré comme une des cibles prioritaires de Leonardo. Et si dans un premier temps le joueur avait refusé de quitter le club italien pour rejoindre le PSG, son absence début septembre sur la liste fournie par la Juventus à l’UEFA pour la Ligue des champions l’avait mis en colère.

Can et Rabiot restent à la Juventus

De quoi évidemment relancer les supputations sur l’avenir du joueur dans la capitale du Piémont, tandis qu’un échange avec Leandro Paredes était évoqué. Mais Fabio Paratici a mis un terme aux rumeurs d’un seul coup. « Emre Can ne partira pas de la Juventus, c’est un joueur important pour notre équipe et nous voulons le conserver dans l’effectif », a indiqué le dirigeant de la Juventus, lequel a également refermé la porte à un départ d’Adrien Rabiot, titulaire ce lundi contre Cagliari. De quoi ramener un peu de calme du côté de Turin où les mouvements seront rares en ce mois de janvier.