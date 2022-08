Neymar viré, le plan du PSG s’écroule !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a tout tenté pour se défaire de Neymar cet été, dans la mesure du possible. Le mercato n'est pas fini, mais le Brésilien a de grandes chances de rester, et le plan B de prestige s'écroule donc.

Le mercato n’est pas fini au PSG, et il n’y a pas que les lofteurs qui sont concernés. Christophe Galtier a fait savoir ce vendredi en conférence de presse qu’il ne pouvait pas garantir à 100 % que Neymar allait rester au club. Il faut dire que le Brésilien a été clairement poussé vers la sortie cet été, Nasser Al-Khelaïfi le proposant à plusieurs clubs, dont Newcastle et Manchester City, pour essayer de soulager le vestiaire d’un joueur turbulent, d’un mauvais exemple pour le collectif et d’un élément qui n’apportait plus autant que son contrat ne le réclamait.

Clairement vexé de voir que le PSG était prêt à se séparer de lui sans rechigner, Neymar a répondu de plusieurs façons. Sa prolongation de contrat, qui était une option qui lui incombait au 1er juillet, son retour de vacances en avance, son physique affuté, son sourire lors des opérations commerciales ou médiatiques et surtout son rendement sur le terrain ont fait de Neymar un joueur majeur du PSG en ce début de saison. Difficile dès lors de se dire que le champion de France se priverait d’un tel élément volontairement, alors qu’il a besoin de ses meilleurs joueurs pour aller loin en Ligue des Champions.

Bernardo Silva courtisé par le PSG

La revanche est donc pour Neymar en ce mois d’août, même si tout peut encore se passer au mercato. En tout cas, le possible départ du numéro 10 était sérieusement étudié par le PSG, comme le révèle Le Parisien ce samedi. Le journal francilien revient ainsi sur la rumeur relayée par la presse anglaise et par L’Equipe ce vendredi, qui faisait état du forcing parisien pour faire signer Bernardo Silva. L’ailier portugais a envie de voir évoluer son statut, et est pour cela prêt à quitter Manchester City. Pour rejoindre le FC Barcelone, club qu’il adore, ou le Paris SG de son mentor Luis Campos.

Si Neymar s'en va

Mais jamais le club français n’est allé jusqu’au bout de ses démarches, en dépit d’un contact maintenu. En effet, Bernardo Silva et les dirigeants parisiens le savaient, son recrutement n’était envisagé qu’en cas de départ de Neymar cet été. Pour l’instant, c’est une théorie à oublier et si le PSG cherche bien un nouveau joueur offensif, c’est plus un élément capable d’évoluer comme doublure polyvalente de Neymar ou Messi, et non une superstar avec un statut de titulaire comme pouvait l’être Bernardo Silva. Des pistes sont à l’étude, mais sachant que le FC Barcelone n’a pour le moment pas les moyens de ses ambitions sur le mercato, le PSG peut se permettre de se garder l’ancien monégasque sous le coude si une surprise avait lieu dans le dossier Neymar.