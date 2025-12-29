ASSE : « Les autres sont des nuls », un journaliste craque

L’AS Saint-Etienne a achevé la première partie de saison de Ligue 2 à la troisième place. Le club du Forez cherche à remonter directement en Ligue 1, mais déçoit dans le jeu. Romain Molina a pointé du doigt les dirigeants de l’ASSE.

Alors que la deuxième partie de saison débute ce week-end, l’ AS Saint-Etienne devra mettre les bouchées doubles pour assouvir son objectif, remontée en Ligue 1. Sur la fin de l’année 2025, les Verts restent sur des performances en demi-teinte avec un secteur défensif toujours à l’agonie. Eirik Horneland doit trouver la bonne formule et certains suiveurs s’attendent encore à un mercato remuant dans le Forez. Mais les dirigeants stéphanois ne sont pas non plus exempts de tout reproche.

Des dirigeants à l’ego surdimensionné

Sur sa chaine YouTube, Romain Molina a organisé un live pour répondre à des questions. Et le journaliste s’est exprimé sur le cas de l’AS Saint-Étienne. « Saint-Étienne, parce que c’est important d’en parler. J’ai parfois l’impression d’être le seul, pas à critiquer pour critiquer, mais à réellement mettre certains problèmes en avant, » note-t-il dans un premier temps avant d’évoquer la communication du club. « À Saint-Étienne, ils sont très forts sur la communication. On l’a vu avec les ultras. Oui, c’est bien fait, c’est propre. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que tout cela a été fait par pure sincérité ? Ou parce qu’ils avaient besoin de regagner l’opinion publique ? » explique-t-il.

Le journaliste va ensuite égratigner les dirigeants stéphanois à qui il reproche un ego surdimensionné. « Tous les gens du milieu du football, agents, intermédiaires, familles de joueurs, dirigeants d’autres clubs, tiennent le même discours. Il n’y en a pas un seul qui vous dira que ce sont des gens humbles. Tous vous diront qu’ils savent tout, qu’ils font mieux que tout le monde, et que les autres sont des nuls », conclut-il. Désormais l’AS Saint-Étienne doit se tourner vers la seconde partie de la saison. La montée en Ligue 1 est une priorité au vu de l’investissement colossal de l’été dernier.