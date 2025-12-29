ICONSPORT_253538_0052

ASSE : « Les autres sont des nuls », un journaliste craque

ASSE29 déc. , 14:30
parNathan Hanini
0
L’AS Saint-Etienne a achevé la première partie de saison de Ligue 2 à la troisième place. Le club du Forez cherche à remonter directement en Ligue 1, mais déçoit dans le jeu. Romain Molina a pointé du doigt les dirigeants de l’ASSE.
Alors que la deuxième partie de saison débute ce week-end, l’AS Saint-Etienne devra mettre les bouchées doubles pour assouvir son objectif, remontée en Ligue 1. Sur la fin de l’année 2025, les Verts restent sur des performances en demi-teinte avec un secteur défensif toujours à l’agonie. Eirik Horneland doit trouver la bonne formule et certains suiveurs s’attendent encore à un mercato remuant dans le Forez. Mais les dirigeants stéphanois ne sont pas non plus exempts de tout reproche.

Des dirigeants à l’ego surdimensionné

Sur sa chaine YouTube, Romain Molina a organisé un live pour répondre à des questions. Et le journaliste s’est exprimé sur le cas de l’AS Saint-Étienne. « Saint-Étienne, parce que c’est important d’en parler. J’ai parfois l’impression d’être le seul, pas à critiquer pour critiquer, mais à réellement mettre certains problèmes en avant, » note-t-il dans un premier temps avant d’évoquer la communication du club. « À Saint-Étienne, ils sont très forts sur la communication. On l’a vu avec les ultras. Oui, c’est bien fait, c’est propre. Mais est-ce que vous pensez sincèrement que tout cela a été fait par pure sincérité ? Ou parce qu’ils avaient besoin de regagner l’opinion publique ? » explique-t-il.
Le journaliste va ensuite égratigner les dirigeants stéphanois à qui il reproche un ego surdimensionné. « Tous les gens du milieu du football, agents, intermédiaires, familles de joueurs, dirigeants d’autres clubs, tiennent le même discours. Il n’y en a pas un seul qui vous dira que ce sont des gens humbles. Tous vous diront qu’ils savent tout, qu’ils font mieux que tout le monde, et que les autres sont des nuls », conclut-il. Désormais l’AS Saint-Étienne doit se tourner vers la seconde partie de la saison. La montée en Ligue 1 est une priorité au vu de l’investissement colossal de l’été dernier.
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #2
D
N
D
V
V
Ligue 2
Ligue 2
Matchs17
V
Victoire9
M
Match nul3
D
Défaite5
Buts Marqués35
Buts Encaissés25

Matchs Récents

Tout afficher
21 décembre 2025 à 14:45
Coupe de France
NiceNice
2
1
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
13 décembre 2025 à 20:00
Ligue 2
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
2
2
Match terminé
BastiaBastia

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GeorgiaGéorgie Âge 24 Attaquant
Matchs15
Buts8
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
I. Cardona
7.

I. Cardona

FranceFrance Âge 28 Attaquant
Matchs16
Buts5
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ol lyon tremble l inter s attaque a malick fofana iconsport 267556 0123 398381
OL

L’OL va mettre le feu, la Ligue 1 va retrouver le Roi Lyon

Vitinha PSG
PSG

PSG : Le Real a un nouveau plan pour arracher Vitinha

ol john textor vire de partout il est ecoeure iconsport 265299 0156 398513
OL

OL : John Textor humilié par Le Figaro

Achraf Hakimi
PSG

A droite, le PSG tient « le plus grand joueur de l’histoire »

Fil Info

29 déc. , 18:00
L’OL va mettre le feu, la Ligue 1 va retrouver le Roi Lyon
29 déc. , 17:30
PSG : Le Real a un nouveau plan pour arracher Vitinha
29 déc. , 17:00
OL : John Textor humilié par Le Figaro
29 déc. , 16:30
A droite, le PSG tient « le plus grand joueur de l’histoire »
29 déc. , 16:00
Paul Pogba vole un trophée et crée la polémique
29 déc. , 15:30
Mondial 2026 : 150 millions de billets demandés, la FIFA nargue les supporters
29 déc. , 15:00
Claude Puel amène 4 recrues à Nice
29 déc. , 14:00
CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué

Derniers commentaires

OL : John Textor humilié par Le Figaro

"Humilier" le mot est un peu fort.... Si on devait parler d'humiliation a chaque fois qu'il y a un dessin humoristique.....

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Sauf que cherki il avait rien gagné et ca valeur marchande était de 45 M

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

Je parle de la valeur marchande et wirtz avait une valeur marchande a 140 M c'est du a tout les titres qui a gagné avec leverkusen et la finale de l europa league, meilleur joueur de la bundesliga et de l europa league en 2024 , classé 12 ème au ballon d'or 2024 , ca valeur marchande étais de 140 M , et cherki il a rien gagné du tout il peut pas valeur plus de 45 M

PSG/OM : La vanne de Kombouaré ne fait pas rigoler à Marseille

Celle de 93 elle a pas étais enlevé, donc elle a pas étais acheté

L’OL a subi le plus gros braquage de l’histoire

On s’en bat les couilles de transfertmarket , tu sort des références éclaté sans aucun argument. Cherki avait déjà prolongé pour ne pas partir gratuitement il l’aurait fait une nouvelle fois c’est certain.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading