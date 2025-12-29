Claude Puel amène 4 recrues à Nice

De retour sur le banc de l’OGC Nice ce lundi, Claude Puel n’a pas attendu sa nomination pour commencer à travailler. Le successeur de Franck Haise a déjà contacté de potentielles recrues, à commencer par le milieu Amir Richardson dont l’arrivée était jusqu’ici bloquée.

Cette fois c’est sûr, Franck Haise n’est plus l’entraîneur de l’OGC Nice . Le club azuréen a confirmé son départ d’un commun accord ce lundi avant d’annoncer le retour de Claude Puel. Le coach déjà passé par le Gym entre 2012 et 2016 était éloigné des terrains depuis la fin de son aventure à l’AS Saint-Etienne en 2021. Cette longue période d’inactivité ne l’a pas empêché d’accepter un défi périlleux. Il sera forcément difficile de relever les Aiglons en pleine crise sportive.

Avant leur victoire contre l’AS Saint-Etienne (2-1) en 32e de finale de Coupe de France, les Niçois restaient sur neuf défaites consécutives toutes compétitions confondues. Franck Haise ne parvenait pas à relancer un groupe affecté par les incidents avec les supporters et surtout limité à cause des choix opérés cet été. Autant dire que le mercato hivernal sera essentiel pour envisager un rebond pendant la phase retour. Claude Puel l’a bien compris et n’a pas attendu sa nomination officielle pour travailler sur le recrutement. Comme l’indique le quotidien régional Nice-Matin, le nouveau coach de l’OGC Nice a déjà pris contact avec les trois ou quatre joueurs convoités par la direction.

Puel débloque Richardson

Parmi eux, nos confrères citent l’attaquant de l’Eintracht Francfort Elye Wahi et Amir Richardson. En difficulté à la Fiorentina, le milieu de terrain a publiquement affiché son souhait de retrouver son club formateur. Mais le journaliste Romain Molina nous apprenait que Franck Haise, préférant miser sur un numéro 6, bloquait son retour. Manifestement, son successeur n’est pas du même avis puisque l’ancien Rémois est attendu cette semaine. Son arrivée sera conclue dans le cadre d’un prêt, la seule formule possible pour le Gym étant donné que l’actionnaire Ineos refuse toujours d’investir.