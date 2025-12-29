Claude Puel amène 4 recrues à Nice

"Humilier" le mot est un peu fort.... Si on devait parler d'humiliation a chaque fois qu'il y a un dessin humoristique.....
Sauf que cherki il avait rien gagné et ca valeur marchande était de 45 M
Je parle de la valeur marchande et wirtz avait une valeur marchande a 140 M c'est du a tout les titres qui a gagné avec leverkusen et la finale de l europa league, meilleur joueur de la bundesliga et de l europa league en 2024 , classé 12 ème au ballon d'or 2024 , ca valeur marchande étais de 140 M , et cherki il a rien gagné du tout il peut pas valeur plus de 45 M
Celle de 93 elle a pas étais enlevé, donc elle a pas étais acheté
On s’en bat les couilles de transfertmarket , tu sort des références éclaté sans aucun argument. Cherki avait déjà prolongé pour ne pas partir gratuitement il l’aurait fait une nouvelle fois c’est certain.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
𝑪𝒐𝒂𝒄𝒉 𝑷𝒖𝒆𝒍 de retour à l'OGC Nice ⤵︎