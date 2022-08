PSG : Neymar pas certain de rester, Galtier rassure Mbappé

Après le « penaltygate » entre Neymar et Kylian Mbappé face à Montpellier (5-2) samedi dernier, Christophe Galtier a minimisé l’incident. Tout va bien entre les deux attaquants du Paris Saint-Germain, assure leur entraîneur, qui n’exclut pas le départ du Brésilien.

Comme on pouvait s’y attendre, Christophe Galtier ne voit aucun problème entre ses attaquants. Après son penalty manqué face à Montpellier, Kylian Mbappé avait souhaité retenter sa chance, en vain puisque Neymar avait refusé de lui donner le ballon. Puis le Brésilien a « liké » deux tweets critiquant son coéquipier. Ce qui avait contraint le conseiller football Luis Campos à recadrer les deux joueurs.

Une simple anecdote d’après l’entraîneur du Paris Saint-Germain qui a minimisé les effets de l’incident. « Il n'y a aucun malaise, a calmé le natif de Marseille. C'est un épiphénomène. On s'est évidemment vu le lendemain pour aplanir les choses. Je vous le confirme avec beaucoup de sincérité, on a eu une semaine très agréable pour bien préparer le match face à Lille. J'ai apprécié chacune des séances de la semaine au cours desquelles cet épiphénomène a disparu. »

A croire que Neymar et Kylian Mbappé sont redevenus les meilleurs amis du monde... Au cas où des tensions existeraient toujours, Christophe Galtier a quand même clarifié sa hiérarchie des tireurs de penalty. « Elle ne peut être qu'évolutive, parce qu'elle dépend de qui est sur le terrain, a confié le coach du PSG. Face à Montpellier, Kylian était numéro 1 et Neymar numéro 2. Il y a une interprétation ensuite sur l'ordre quand il y a un deuxième penalty. »

« (...) Il y a ce que je souhaite dans la préparation du match, qui doit être respecté, et il y a aussi la réalité du match, a-t-il poursuivi. C'est important pour nos attaquants de marquer des buts, pour leur confiance. Mais il y a des situations de match et c'est aux joueurs d'être intelligents pour s'effacer quand il le faut pour donner confiance à des partenaires. » Ce n’était pas vraiment l’état d’esprit de Neymar le week-end dernier.

🗣 Daniel Riolo sur le penaltygate : "Mbappé on lui a promis un entraîneur de renom et que Neymar ne serait plus là donc évidemment qu'il fait la gueule par rapport à ce qu'on lui a promis" pic.twitter.com/gM9FMhWWKt