CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué

Ce dimanche, l’Algérie a validé sa qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations. Les Fennecs ont vaincu le Burkina Faso (1-0). Le sélectionneur Vladimir Petkovic voit sa côte monter en flèche.

Après deux dernières compétitions compliquées, l’Algérie va retrouver les huitièmes de finale de Coupe d’Afrique des Nation s . Deux victoires en deux journées pour les Fennecs. Ce dimanche, c’est le Burkina Faso qui s’est incliné 1-0. Le sélectionneur Vladimir Petkovic semble avoir trouvé la recette. Les Fennecs ont su préserver leur cage depuis le début de la compétition.

Petkovic convaincant

Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour a su être convaincu par l’ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux. « Je ne suis pas dur, je parle du contenu au global. Maintenant, bien évidemment, sur la rencontre, Petkovic sort gagnant surtout dans le management. Je trouve ça intéressant. Il sort Bounedjah qui a fait un très bon match contre le Soudan. Est-ce que c’est une mesure disciplinaire avec tout ce qui a été dit, je ne sais pas. Mais en tout cas pour le sortir comme ça, il faut avoir du cran et du courage », explique-t-il dans un premier temps avant de saluer le coaching et le changement tactique opéré par l’ancien technicien de la NATI. « Quand il sort Mahrez, il y a une restructuration défensive avec cette défense à trois. Et tu te dis, il va fermer la boutique et non, c’est à ce moment où ils ont le plus d’occasions. Et c'est ce momentum là qui m’a le plus plu dans cette rencontre. Tu récupères les ballons haut, tu es plus solide défensivement. Tu as des contre-attaques dangereuses. Tu sens vraiment que Petkovic, il a un chemin. Il a un management où il tient son équipe et que ça paye sur le terrain sans être flamboyant non plus. Mais c’est cohérent et compétitif », conclut-il. L’Algérie sera désormais sans pression pour cette dernière journée face à la Guinée Équatoriale avant de se tourner vers les huitièmes.