CAN 2025 : Petkovic et l'Algérie, il est choqué

Profitons tant que nous le pouvons car sans Lucho j'ai peur pour nos ambitions, quand on voit le niveau des coachs actuels ca fait peur
Une vraie chance pour la France pour le coup ❤️
Rage !
En plus de sa nationalité brésilienne, il a la nationalité portugaise depuis très longtemps. Il n'est pas considéré comme extracommunautaire.
Tati si beraldo part. . Il faut continuer a acheter jeune espoir de notre championnat....akliouche bouaddi aussi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
Loading
🇩🇿 @walidacherchour sur l'entraîneur de l'Algérie : "Là il me parle Petkovic. Il est en train d'emmener cette équipe dans la bonne direction. Il a maitrisé la rencontre.