Paul Pogba - AS Monaco

Paul Pogba vole un trophée et crée la polémique

Monaco29 déc. , 16:00
parEric Bethsy
Après son retour sur les terrains en novembre dernier, Paul Pogba a reçu le trophée du « come-back de l’année » lors des Globe Soccer Awards. Une récompense contestée dans la mesure où le milieu de l’AS Monaco n’a que très peu joué depuis son intégration dans le groupe monégasque.
Pendant que le Paris Saint-Germain raflait la plupart des distinctions attribuées, l’AS Monaco était également à l’honneur lors des Globe Soccer Awards. Le club de la Principauté a été mis en avant par l’intermédiaire de Paul Pogba. Dimanche soir à Dubaï, le milieu de terrain a reçu un prix inédit depuis la création de cette cérémonie en 2010. Le Français a en effet soulevé le trophée récompensant le meilleur « come-back de l’année » grâce aux votes des journalistes, agents, entraîneurs, anciens joueurs, sans compter le public.

Rappelons que le joueur sanctionné pour dopage a repris la compétition en novembre dernier après environ deux ans d’absence. D’où son émotion au moment de commenter sa victoire sur X. « Ce trophée n'est pas seulement le mien. Il appartient à tous ceux qui ont cru en moi quand tout allait mal, s’est réjoui Paul Pogba. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Le meilleur est à venir, et je suis prêt pour ce qui arrive. » Satisfait, l’international tricolore fait abstraction des commentaires négatifs à son sujet.
Beaucoup ne comprennent pas comment la Pioche a pu remporter ce trophée après ses 30 minutes passées sur le terrain en trois petites apparitions. Surpris, Jimmy Cabot a cité deux joueurs qui auraient selon lui mérité de devancer Paul Pogba dans cette catégorie. « Matthieu Udol, 4 ligaments croisés, retour titulaire dans l’équipe 1ère de Ligue 1 à la trêve avec le RCL. Bentaleb, arrêt cardiaque, plusieurs mois d’arrêt, retour sur le terrain buteur pour la victoire du LOSC, a rappelé l’ancien Lensois sur le réseau social. Pogba suspendu pour dopage : Trophée. » Bien évidemment, les deux éléments énumérés n’ont pas la popularité du champion du monde.
Loading