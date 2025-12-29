Paul Pogba vole un trophée et crée la polémique

Après son retour sur les terrains en novembre dernier, Paul Pogba a reçu le trophée du « come-back de l’année » lors des Globe Soccer Awards. Une récompense contestée dans la mesure où le milieu de l’AS Monaco n’a que très peu joué depuis son intégration dans le groupe monégasque.

Pendant que le Paris Saint-Germain raflait la plupart des distinctions attribuées, l’AS Monaco était également à l’honneur lors des Globe Soccer Awards. Le club de la Principauté a été mis en avant par l’intermédiaire de Paul Pogba. Dimanche soir à Dubaï, le milieu de terrain a reçu un prix inédit depuis la création de cette cérémonie en 2010. Le Français a en effet soulevé le trophée récompensant le meilleur « come-back de l’année » grâce aux votes des journalistes, agents, entraîneurs, anciens joueurs, sans compter le public.

Rappelons que le joueur sanctionné pour dopage a repris la compétition en novembre dernier après environ deux ans d’absence. D’où son émotion au moment de commenter sa victoire sur X. « Ce trophée n'est pas seulement le mien. Il appartient à tous ceux qui ont cru en moi quand tout allait mal, s’est réjoui Paul Pogba. Merci de ne jamais m'avoir abandonné. Le meilleur est à venir, et je suis prêt pour ce qui arrive. » Satisfait, l’international tricolore fait abstraction des commentaires négatifs à son sujet.