Mondial 2026 : 150 millions de billets demandés, la FIFA nargue les supporters

Face à la polémique sur le prix exorbitant des billets pour les matchs du Mondial 2026, Gianni Infantino a avancé une explication toute simple. La demande serait colossale.

Les amateurs de concerts le savent, désormais certains producteurs font varier le prix des tickets en fonction de l'engouement du public, et cela en temps réel. Visiblement, cela a donné des idées à la FIFA puisque la commercialisation des billets pour le Mondial 2026 a confirmé que du côté de l'instance mondiale du football, on voulait se gaver. Alors que les associations de supporters se plaignent de cette inflation colossale, Gianni Infantino a répondu aux critiques. Pour lui, le tarif est le bon, puisque la FIFA croule sous les demandes de tickets pour la Coupe du Monde qui aura lieu l'été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

La FIFA annonce un record mondial

Actuellement à Dubaï, le patron de la FIFA affirme que ce Mondial 2026 va être celui de tous les records. « Ces derniers jours, comme vous l’avez sans doute constaté, le débat sur la billetterie et les prix des billets a été intense. Maintenant, dites-moi, selon vous, combien de demandes de billets avons-nous reçues au cours de ces deux semaines ? s’est-il faussement interrogé. Peut-être 5 millions, peut-être 10 millions, peut-être 20 millions, qu’en pensez-vous ? Eh bien, je peux vous le dire, car en deux semaines, en quinze jours, nous avons reçu 150 millions de demandes de billets. Soit 10 millions de demandes de billets chaque jour. On aurait pu remplir l’équivalent de 300 ans de Coupes du monde », s'est vanté Gianni Infantino.

Bien évidemment, le responsable du football mondial n'a pas apporté des preuves pour appuyer ses affirmations. Il faudra attendre quelques mois pour savoir si tout cela est sérieux, où si une fois de plus Gianni Infantino a fabulé.