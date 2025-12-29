« C’est complément faux », le PSG refuse ces deux renforts

Depuis ce week-end, les rumeurs envoient Ousmane Diomandé et Tomas Araujo au PSG. Mais, le club de la capitale dément totalement vouloir recruter ces deux joueurs.

A Bola. Un démenti vient de tomber. A trois jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le Paris Saint-Germain est attendu au tournant. Après un marché estival des transferts très prudent, les champions d'Europe vont probablement se mettre en action pour retoucher l'effectif de Luis Enrique. Au milieu des multiples rumeurs qui entourent à chaque fois le mercato parisien, deux noms reviennent très régulièrement ces derniers jours. Il s'agit de Ousmane Diomandé et Tomas Araujo. Le défenseur central ivoirien du Sporting Lisbonne et l'international uruguayen du Barça seraient sur les tablettes du PSG, et une offre pourrait même tomber dès le 1ᵉʳ janvier, affirmait le média portugais. Un démenti vient de tomber.

La Source Parisienne révèle que ces deux joueurs ne sont absolument pas convoités par le PSG. Ou du moins pas pour ce mercato. On le sait, Luis Campos a pris l'habitude de brouiller les pistes afin de pouvoir avancer plus tranquillement dans le mercato. Même si Insider très proche du Paris Saint-Germain, qui est même désormais intégré plus ou moins officiellement à la communication du club de la capitale, le conseiller de Nasser Al-Khelaifi s'est fait remarquer à Dubaï en discutant avec Lamine Yamal . Araujo et Diomande semblent donc être des leurres, mais pas réellement des renforts potentiels, même si Luis Enrique ne serait pas contre le renforcement de sa défense. L'association Pacho-Diomandé faisait déjà rêver certains supporters parisiens, mais ce ne sera pas pour ce mois de janvier.

A ce stade de la saison, aucun joueur ne semble très proche du Paris Saint-Germain, dont on sait que le mercato d'hiver n'a pas toujours été sa période la plus active pour se renforcer. Cependant, afin de défendre sa couronne européenne, le PSG va probablement apporter quelques retouches à son effectif.