Neymar alerté, comment ne pas se faire virer du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain débute ce samedi la défense de son titre de Champion de France de Ligue 1 par un déplacement à Clermont. En l'absence de Mbappé, Galtier compte sur le duo composé de Messi et Neymar. Le Brésilien connaît les règles imposées par le PSG.

Les joueurs du PSG découvrent les méthodes de travail de Christophe Galtier et si dans le travail quotidien l’entraîneur français ne peut pas réinventer le football, c’est surtout dans la gestion de son groupe que l’ancien entraîneur de Nice a bougé les lignes. Pour l’instant, la république des joueurs a cessé d’exister au Camp des Loges, et c’est bien le duo Galtier-Campos qui fait la loi. Kylian Mbappé l’avait sous-entendu lors de sa prolongation de contrat jusqu’en 2025, sans un nécessaire tour de vis, le Paris Saint-Germain ne pourra jamais aller au bout de son rêve européen. Et si la star française l’a dit courtoisement, son patron, Nasser Al-Khelaifi, a lui directement prévenu les joueurs qui ne seraient pas focalisés à 100% sur le club de la capitale qu’ils pouvaient s’attendre à se faire virer. Et forcément, les regards se sont tournés vers Neymar, lequel a régulièrement dépassé les bornes. On connaît désormais le nouveau règlement interne mis en place par Christophe Galtier, et le numéro 10 doit s’y plier.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Pour être certain que Neymar ne passera pas ses nuits devant la console de jeu, la télévision ou dans des soirées parisiennes, les joueurs du PSG sont désormais attendus à heure fixe pour prendre le petit-déjeuner avant l’entraînement. De quoi s’assurer qu’ils sont en état de travailler, aucun mot d’excuse n’étant toléré pour échapper à ce rendez-vous, notamment les gastros qui frappaient les joueurs parisiens au lendemain de grosse fête. « On a établi des règles au niveau des créneaux horaires, sur le petit-déjeuner et le déjeuner commun. Mais il n’y a pas de policier pour surveiller chacune de leurs allées et venues. C’est juste la normalité. On passe beaucoup de temps ensemble, dans les hôtels ou au camp des Loges, il faut juste établir certains principes pour que ce soit agréable. Pareil pour les horaires : il faut que tout le monde soit à l’heure sinon ça crée des incidents qui risquent d’agacer. Pour le respect des gens qui sont à l’heure, je suis à l’heure, c’est la base », prévient, dans le quotidien francilien, Christophe Galtier, qui ne voudra donc pas d’un Neymar très régulièrement en retard et parfois dans un état indigne d’un footballeur professionnel.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Dans la vie quotidienne du groupe, l’entraîneur du PSG a également fixé des règles quand le groupe était ensemble, par exemple sur l’usage du téléphone. « J’ai aussi entendu dire que j’interdisais les téléphones à table. C’est faux ! Je leur demande juste de couper les sonneries et de ne pas répondre à table. Mais je ne leur interdis pas de regarder un match de foot en live quand même ou de recevoir un appel urgent. Dans ce cas-là, ils font un signe et s’isolent, il n’y a aucun problème », explique le natif de Marseille, qui avoue s’exprimer en langue française à son vestiaire, mais n’a pas imposé à ses joueurs de le faire. Ne confirmant pas la mise en place d'un dispositif de surveillance des joueurs dans les différents établissements parisiens susceptibles d'accueillir ses joueurs tard le soir, dont son numéro 10, Christophe Galtier avoue que l'an dernier, lorsqu'il était à Nice, il avait entendu pas mal de choses sur le « bordel », mais il reconnaît qu'il a constaté que tout ce qui concernant le Paris Saint-Germain prenait souvent une tournure totalement dingue, y compris pour un joueur comme Neymar.