Al-Khelaïfi prépare un nouveau règlement au PSG

Parfois plombé par des écarts de conduite ces dernières années, le Paris Saint-Germain compte bien y mettre un terme. A la demande du président Nasser Al-Khelaïfi, l’entraîneur Christophe Galtier va annoncer de nouvelles règles à son groupe.

Les mentalités vont changer au Paris Saint-Germain. C’est du moins la volonté de la direction qui ne tolèrera plus le moindre écart. Le club de la capitale attend désormais un comportement irréprochable de la part de ses joueurs. C’est pourquoi le président Nasser Al-Khelaïfi a insisté auprès de Christophe Galtier afin d’instaurer de nouvelles règles. Et le successeur de Mauricio Pochettino compte bien appliquer les consignes de son supérieur.

« Quel que soit le joueur… »

« Il y aura des règles de vie qui seront mises en place, que je vais présenter au groupe, a annoncé l’entraîneur parisien dans un entretien accordé au journal L’Equipe. Il y aura des choses négociables, d'autres non négociables. J'échangerai avec les joueurs car il faut tenir compte des obligations extra-sportives des joueurs, mais des règles bien précises devront être respectées. Ils devront s'engager. Et, quel que soit le joueur, s'il n'a aucune raison valable pour ne pas les respecter, il se mettra seul à l'écart. Cela va se faire naturellement. »

« On n'est pas à l'armée non plus, a tempéré l'ancien coach de l'OGC Nice. Je ne prendrai jamais une décision sans tenir compte de l'avis des uns et des autres. Le plus important est que je sois suivi par mon président et ma direction sportive. Si j'en ai la garantie ? Oui. Un vestiaire a besoin de justice et la justice est valable pour tous. (...) La discipline de groupe, c'est la base de la réussite. C'est un sujet sur lequel mon président a beaucoup insisté. » Avec le soutien de Nasser Al-Khelaïfi et du conseiller football Luis Campos, Christophe Galtier pourra affirmer son autorité auprès de son effectif.