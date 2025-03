Vincent Labrune porte plainte contre Daniel Riolo

Dans : Ligue 1.

Lassé des attaques incessantes de Daniel Riolo sur RMC et sur les réseaux sociaux, le président de la Ligue de Football Professionnel a porté plainte contre le journaliste vedette pour diffamation.

Depuis des mois, le journaliste de l'After frappe sans pitié sur Vincent Labrune, faisant même ouvertement campagne contre lui lors des élections à la présidence de la Ligue de Football Professionnel en septembre dernier. Jusqu'à aujourd'hui, le patron de la LFP avait laissé filer, mais visiblement l'ancien président de l'OM a décidé de siffler la fin de la partie. Et c'est une petite phrase lancée le 3 mars dernier en direct sur RMC qui a déclenché la foudre. Alors qu'il recevait la ministre des Sports, Daniel Riolo avait lancé : « Quand il sent que ça pue, il est prêt à payer un restau pour se racheter, on connaît ses méthodes. Il va inviter Savin au resto, il va l’arroser un peu. » Notre confrère faisant évidemment référence à Michel Savin, un sénateur de l'Isère, membre du groupe Les Républicains, qui a participé à la commission d'enquête sur le financement du football professionnel.

Riolo est allé trop loin, rdv au tribunal avec Vincent Labrune

Estimant que Daniel Riolo était cette fois allé trop loin en laissant entendre qu'il pourrait avoir tenté de soudoyer un sénateur, Vincent Labrune a porté plainte pour diffamation ce vendredi révèle l'Agence France Presse. La justice va désormais suivre son cours, mais forcément cela ne va pas contribuer à apaiser la situation, quelques semaines après que le journaliste de RMC a reconnu qu'il avait également reçu un gros coup de pression de la part de l'entourage de Nasser Al-Khelaifi, qui est également l'une de ses têtes de Turc préférées. Du côté de Daniel Riolo et de Vincent Labrune, aucun commentaire n'a été fait suite à cette annonce de l'AFP concernant cette plainte pour diffamation visant le journaliste vedette de RMC. Riolo n'en est pas à sa première plainte, puisque Didier Deschamps, Admar Lopes ou bien encore Christophe Galtier l'avaient attaqué, mais à ce jour il n'a jamais été condamné.