OL : « Des renforts sans vendre », Paulo Fonseca est confiant

Présent ce vendredi en conférence de presse, Paulo Fonseca a évoqué le mercato qui a débuté jeudi. Après Endrick, Lyon n'en restera pas là.

L'Olympique Lyonnais a frappé un énorme coup en officialisant le 23 décembre la signature d'Endrick, lequel ne sera qualifié pour le déplacement à Monaco. Mais l'entraîneur de l'OL l'a précisé à la veille du déplacement en Principauté, le marché des transferts ne va pas s'arrêter avec la seule signature de l'avant-centre prêté par le Real Madrid. Toujours dans la limite de ses finances, Lyon souhaite se renforcer afin de continuer son chemin en Europa League et tenter de recoller au podium de la Ligue 1 afin de décrocher un ticket pour la Ligue des champions. Le technicien portugais n'a évidemment donné aucun nom. Cependant, il a tout de même fait savoir qu'il comptait sur la totalité de son effectif actuel pour la deuxième partie de la saison.

L'OL va acheter sans vendre

Pour Paulo Fonseca, faire venir des joueurs supplémentaires n'aurait aucun sens si dans le sens inverse des joueurs partent. « J’aborde calmement cette période du mercato d'hiver. C’est une période toujours très particulière parce que nous savons que nous pouvons recevoir des joueurs et que certains de nos joueurs peuvent partir. Mais nous avons l’habitude de gérer ces situations. Nous travaillons à recruter encore des joueurs lors de ce mercato, en revanche, je pense que nous n’avons pas besoin de vendre », a précisé Paulo Fonseca.

Revenant sur le cas d'Endrick, qui ne sera donc pas du voyage à Monaco, l'entraîneur lyonnais admet sans peine que le joueur brésilien n'a pas un match entier dans les jambes. « Avec Endrick ça se passe bien. C’est un joueur différent qui prend des initiatives individuelles, techniquement très fort, très rapide. Il peut jouer en position de numéro 9 ou à droite, mais je compte l’utiliser d’abord en tant qu’avant-centre. Physiquement, il est bien, même s’il n’a peut-être pas 90 minutes dans les jambes », a reconnu le technicien lyonnais, qui pourra lancer Endrick dans le grand bain la semaine prochaine lors du match à Lille en Coupe de France.