Paulo Fonseca

OL : « Des renforts sans vendre », Paulo Fonseca est confiant

OL02 janv. , 14:30
parClaude Dautel
Présent ce vendredi en conférence de presse, Paulo Fonseca a évoqué le mercato qui a débuté jeudi. Après Endrick, Lyon n'en restera pas là.
L'Olympique Lyonnais a frappé un énorme coup en officialisant le 23 décembre la signature d'Endrick, lequel ne sera qualifié pour le déplacement à Monaco. Mais l'entraîneur de l'OL l'a précisé à la veille du déplacement en Principauté, le marché des transferts ne va pas s'arrêter avec la seule signature de l'avant-centre prêté par le Real Madrid. Toujours dans la limite de ses finances, Lyon souhaite se renforcer afin de continuer son chemin en Europa League et tenter de recoller au podium de la Ligue 1 afin de décrocher un ticket pour la Ligue des champions. Le technicien portugais n'a évidemment donné aucun nom. Cependant, il a tout de même fait savoir qu'il comptait sur la totalité de son effectif actuel pour la deuxième partie de la saison.

L'OL va acheter sans vendre

Pour Paulo Fonseca, faire venir des joueurs supplémentaires n'aurait aucun sens si dans le sens inverse des joueurs partent. « J’aborde calmement cette période du mercato d'hiver. C’est une période toujours très particulière parce que nous savons que nous pouvons recevoir des joueurs et que certains de nos joueurs peuvent partir. Mais nous avons l’habitude de gérer ces situations. Nous travaillons à recruter encore des joueurs lors de ce mercato, en revanche, je pense que nous n’avons pas besoin de vendre », a précisé Paulo Fonseca.
Revenant sur le cas d'Endrick, qui ne sera donc pas du voyage à Monaco, l'entraîneur lyonnais admet sans peine que le joueur brésilien n'a pas un match entier dans les jambes. « Avec Endrick ça se passe bien. C’est un joueur différent qui prend des initiatives individuelles, techniquement très fort, très rapide. Il peut jouer en position de numéro 9 ou à droite, mais je compte l’utiliser d’abord en tant qu’avant-centre. Physiquement, il est bien, même s’il n’a peut-être pas 90 minutes dans les jambes », a reconnu le technicien lyonnais, qui pourra lancer Endrick dans le grand bain la semaine prochaine lors du match à Lille en Coupe de France.
Derniers commentaires

OM : De Zerbi exige ce joueur à tout prix

C'est impressionnant ce que tu trimballes toi!! Vous êtes de la même famille avec leparcsg et reds13? Flaco, c'est de la même portée que toi?

15 ME pour Pavard, l’OM refuse de payer

Idem. J'espère que la deuxième partie de saison nous fera changer d'avis.

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

Il faut vraiment être bien dérangé et être un gros pervers pour confondre amour et paraphilie.

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

Alors pourquoi tu le dénigres? Comme tes potes incels, tu te paluches en lisant la déposition de sa maitresse brésilienne... Si tu avais un début d'intelligence, il devrait être ton idole. Même pas foutu d'être cohérent. Tu as toute la panoplie toi, crade, hideux et sot. Un rustre quoi.

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

Il n'y avait aucun doute que tu sois présent sur cet article. Aucun doute n'ont plus que tu ne fasses ce genre de commentaire. Les frasques de Payet au Brésil et ceux de Greenwood quand il était à ManU sont exactement ce que tu aimes et l'univers mental qui est le tien. La fange et le crade sont ton élément. Et ça joue le père la vertu?! 😂 Quel Tartuffe tu fais.👺🤡

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

