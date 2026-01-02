L'OM viré dans le dossier Ordóñez

Pisté par l’Olympique de Marseille l’été dernier, Joel Ordóñez a dorénavant trouvé un accord avec Liverpool. Le défenseur équatorien doit désormais patienter jusqu’à ce qu’un accord entre son club, Bruges et Liverpool soit trouvé. Le transfert tourne autour de 42 millions d’euros.

L’Olympique de Marseille était proche de le signer l’été dernier. Mais l’accord avec le Club Bruges n’a jamais été trouvé. Désormais, c'est Liverpool qui s’est engagé sur la piste de Joel Ordóñez . L’international équatorien (14 sélections) a trouvé un accord avec les Reds. Le club du bord de la Mersey cherche un renfort au poste de défenseur central. Dans un premier temps, c'est le média The Sun qui dévoile que Liverpool s’est penché sur la piste Joel Ordóñez.

Joel Ordóñez a trouvé un accord avec Liverpool

À présent, le média équatorien Teradeportes affirme qu’un accord a été trouvé avec le joueur et que les deux clubs discutent. Un transfert évalué à 42 millions d’euros et huit millions en bonus. En contrat jusqu’en 2029 avec le club belge, Joel Ordóñez a de grandes chances de quitter la Belgique pour s’installer de l’autre côté de la Manche. Liverpool de son côté a besoin d’une sécurité sur l’avenir à son poste de défenseur central. Ibrahima Konaté est en fin de contrat. Le Français ne sait pas encore si son avenir s’écrira chez les Reds.

Virgil van Dijk entrera quant à lui dans sa dernière année de contrat la saison prochaine. Le défenseur de 34 ans vit peut-être ses derniers mois du côté de Liverpool. L’arrivée de Joel Ordóñez sera vue comme un renouvellement. Le défenseur de 21 ans est également suivi par Chelsea et l’Inter Milan, mais ce sont bien les champions d’Angleterre en titre qui tiennent la corde. Désormais, les deux clubs doivent finalise tout cela. Un point qui avait posé souci l’été dernier lors des négociations avec l’Olympique de Marseille.