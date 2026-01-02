PSG : Ismaël Doukouré proposé à Luis Campos

ICONSPORT_279938_0253
A la recherche d'un nouveau défenseur central, le Paris Saint-Germain compte bien profiter du mercato hivernal qui vient d'ouvrir. Parmi les nombreuses pistes explorées, celle menant à Ismaël Doukouré a tout d'un très bon coup.
Avec l'ouverture du mercato hivernal ce jeudi 1ᵉʳ janvier, le Paris Saint-Germain risque de se montrer particulièrement actif dans le cadre de sa recherche d'un nouveau défenseur central. Avec la blessure d'Achraf Hakimi, Luis Enrique et Luis Campos ont bien senti qu'il était nécessaire d'avoir un joueur de qualité pouvant à la fois occuper le couloir droit pour reposer le Marocain, et la charnière centrale pour tourner avec Marquinhos ou Illya Zabarnyi. C'est donc un profil de joueur polyvalent qui est la priorité du board parisien, alors que de nombreux joueurs ont été ajoutés à la short-list. Parmi les joueurs suivis, on retrouve notamment Ismaël Doukouré, la sensation du RC Strasbourg qui a réalisé une première moitié de saison de haute facture.

Le PSG peut piocher en Ligue 1

Pour Top Mercato, qui a listé les trois recrues qui pourraient grandement améliorer l'effectif du Paris Saint-Germain, la venue d'Ismaël Doukouré parait presque indispensable. Le natif de Lille dispose d'une très grande polyvalence qui lui permet à la fois de jouer en défense centrale, au milieu de terrain devant la défense, et au poste d'arrière droit. Un couloir dans lequel il a notamment évolué face à Brondby lors des qualifications pour la Conference League.
« Ismaël Doukouré a le profil idoine. Le défenseur français s’est imposé comme l’un des joueurs clés avec Strasbourg en Ligue 1. À 22 ans, il semble enfin prêt pour passer un cap dans sa carrière. Évalué à 18 millions d’euros (par Transfermarkt, ndlr), il serait une recrue polyvalente et qui entre parfaitement dans les critères du PSG », lit-on au sujet du Strasbourgeois. Une chose est sûre, Paris peut largement trouver chaussure à son pied dans notre bon vieux championnat de France.

PSG : Ismaël Doukouré proposé à Luis Campos

