OL : Tessmann vendu, il y a une condition

OL02 janv. , 13:30
parNathan Hanini
L’Olympique Lyonnais entre comme l’ensemble des clubs dans le mercato hivernal. Après l’arrivée d’Endrick, le club rhodanien cherche d’autres renforts, mais des départs pourraient également être enregistrés. Le nom de Tanner Tessmann circule. Mais l’Américain veut des garanties.
Actuellement blessé à la cuisse depuis début décembre, le nom de Tanner Tessmann circule à Lyon. L’Américain est arrivé à l’été 2024 contre six millions d’euros. Auteur d’une première partie de saison solide, le milieu de 24 ans a remonté sa côte. L’ancien joueur de Venise fait partie des noms cités pour un potentiel départ cet hiver. L’OL doit vendre pour recruter afin de satisfaire les promesses faites à la DNCG cette saison. Cependant l’Américain ne pourrait partir qu’à une seule condition.

Tanner Tessmann, objectif Coupe du monde 2026

Depuis quelques semaines, la Serie A fait les yeux doux à l’international américain. Tanner Tessmann a laissé un bon souvenir à Venise et sa côte reste solide par-delà les Alpes. La Gazzetta dello Sport a annoncé il y a quelques semaines que la Fiorentina s’est renseignée sur le milieu lyonnais. Évalué à 12 millions d’euros sur Transfermarkt, l’homme au contrat jusqu’en 2029 avec les Rhodaniens représente l’une des belles valeurs marchandes. Cependant, Tanner Tessmann a fixé ses conditions avec le septuple champion de France. Le site Olympique et Lyonnais.com dévoile ce vendredi que le natif de Birmingham en Alabama peut quitter l’OL à une seule condition : du temps de jeu régulier ou une place de titulaire dans sa future écurie.
Tanner Tessmann garde en ligne de mire la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Le milieu de 24 ans veut jouer cette compétition à domicile avec les États-Unis. L’Américain a également une certaine côte en Angleterre. Cependant, la vente de Saël Kumbedi à Wolfsburg enlève une petite épine financière du pied du septuple champion de France. Tyler Morton est par ailleurs considéré comme invendable cet hiver.

