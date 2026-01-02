ICONSPORT_279947_0201

Lens champion, Pierre Sage a une autre obsession

Lens02 janv. , 16:00
parNathan Hanini
0
Le Racing Club de Lens ouvre le bal de cette première journée de Ligue 1 en 2026. Pierre Sage était de passage en conférence de presse. L'entraîneur des Artésiens explique encore avoir une marge de progression. Il a par ailleurs fixé le premier objectif de la saison.
Le Racing Club de Lens se déplace à Toulouse ce vendredi soir. Pour le dernier match de la phase aller, le leader artésien peut symboliquement décrocher le titre de champion d’automne. Avec un point d’avance sur le Paris Saint-Germain, les Sang et Or vont tenter de garder le même rythme que sur la fin d’année 2025. Lens reste sur sept victoires consécutives entre la Ligue 1 et la Coupe de France. De passage en conférence de presse, Pierre Sage a fixé le premier objectif de l’année après la reprise de l’entraînement.

Pierre Sage fixe un objectif de points

L’ancien technicien de l’Olympique Lyonnais sent que son équipe a encore une marge de progression. L'entraîneur du champion de France 1998 veut rapidement atteindre le cap des 52 points en Ligue 1. « Il y a plusieurs aspects, le premier aspect c’est déjà maintenir notre idée de continuer à développer notre jeu collectif, et ne pas s’asseoir sur ce qui s’est fait de bien jusqu’à aujourd’hui. On est plutôt dans une progression dans les différents domaines de notre jeu, il faut la maintenir parce qu’on a encore de la marge. Ensuite, il faut être capable de se donner un certain nombre d’échéances, et notre première échéance ce sera d’atteindre 52 points, ce qui correspond aujourd’hui au fait d’envisager l’Europe. On sera donc en position de pouvoir regarder l’Europe une fois qu’on sera à 52 points » explique-t-il.
Lens compte actuellement 37 points après 16 journées de championnat. Les Sang et Or n’ont perdu que trois matchs depuis le début de la saison. La dernière défaite remonte au 29 octobre à Metz. Désormais, c’est Toulouse qui se dresse face aux Artésiens. Pierre Sage sera par ailleurs privé de Mamadou Sangaré. L’international malien est actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading