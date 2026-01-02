Lens champion, Pierre Sage a une autre obsession

Le Racing Club de Lens ouvre le bal de cette première journée de Ligue 1 en 2026. Pierre Sage était de passage en conférence de presse. L'entraîneur des Artésiens explique encore avoir une marge de progression. Il a par ailleurs fixé le premier objectif de la saison.

Le Racing Club de Lens se déplace à Toulouse ce vendredi soir. Pour le dernier match de la phase aller, le leader artésien peut symboliquement décrocher le titre de champion d’automne. Avec un point d’avance sur le Paris Saint-Germain, les Sang et Or vont tenter de garder le même rythme que sur la fin d’année 2025. Lens reste sur sept victoires consécutives entre la Ligue 1 et la Coupe de France. De passage en conférence de presse, Pierre Sage a fixé le premier objectif de l’année après la reprise de l’entraînement.

Pierre Sage fixe un objectif de points

L’ancien technicien de l’Olympique Lyonnais sent que son équipe a encore une marge de progression. L'entraîneur du champion de France 1998 veut rapidement atteindre le cap des 52 points en Ligue 1. « Il y a plusieurs aspects, le premier aspect c’est déjà maintenir notre idée de continuer à développer notre jeu collectif, et ne pas s’asseoir sur ce qui s’est fait de bien jusqu’à aujourd’hui. On est plutôt dans une progression dans les différents domaines de notre jeu, il faut la maintenir parce qu’on a encore de la marge. Ensuite, il faut être capable de se donner un certain nombre d’échéances, et notre première échéance ce sera d’atteindre 52 points, ce qui correspond aujourd’hui au fait d’envisager l’Europe. On sera donc en position de pouvoir regarder l’Europe une fois qu’on sera à 52 points » explique-t-il.

Lens compte actuellement 37 points après 16 journées de championnat. Les Sang et Or n’ont perdu que trois matchs depuis le début de la saison. La dernière défaite remonte au 29 octobre à Metz. Désormais, c’est Toulouse qui se dresse face aux Artésiens. Pierre Sage sera par ailleurs privé de Mamadou Sangaré. L’international malien est actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations au Maroc.