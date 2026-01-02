la l1 a tout a apprendre de la premier league rosenior balance iconsport 255039 0129 390309
Liam Rosenior - Strasbourg

« Aucune garantie que je reste », Rosenior terrorise Strasbourg

RCSA02 janv. , 15:00
parClaude Dautel
1
Cette fois, ce n'est plus une rumeur, Liam Rosenior pourrait rapidement quitter Strasbourg pour Chelsea. L'entraîneur anglais du club alsacien l'a reconnu ce vendredi avant le déplacement de samedi à Nice.
Plusieurs journalistes anglais avaient fait le déplacement ce vendredi afin d'assister à la conférence de presse de Liam Rosenior. La première depuis le départ d'Enzo Maresca de son poste d'entraîneur de Chelsea. BlueCo pense en effet à l'actuel technicien de Strasbourg pour s'installer au poste de manager du club londonien, même si cela scandalise les supporters alsaciens. Liam Rosenior savait qu'il serait immédiatement interrogé sur son avenir dans le club de Ligue 1, et sa réponse a forcément été assez floue, même s'il n'a pas caché qu'un départ de Strasbourg vers Chelsea ne serait pas non plus une énorme surprise, car il reconnaît que des discussions ont lieu actuellement sur ce sujet.

Strasbourg attend que BlueCo tranche

« Il y a beaucoup de bruits, beaucoup de spéculations mais en tant qu'entraîneur, si on s'y intéresse, on échoue. Mon job est ici, j'aime ce club. Dans la vie, il n’y a aucune garantie sur rien. On ignore de quoi sera fait demain. Moi, je fais mon travail. Des spéculations, il y a déjà eu. Je ne veux pas garantir la durée pendant laquelle je serai ici mais je prends du plaisir ici quotidiennement. Je compte continuer à le faire tant que je serai ici. J'aime ce club mais je ne peux rien garantir. D’ailleurs personne ne peut le faire, mais oui il y a des échanges car nous faisons partie du même groupe », a précisé Liam Roseniro, dont la presse anglaise fait le grandissime favori pour devenir le nouvel entraîneur de Chelsea au lendemain du limogeage de Maresca.
En attendant, du côté de Chelsea, on a décidé de confier à Calum McFarlane la préparation de l'équipe de Chelsea pour le match de ce week-end en déplacement à Manchester City. Celui qui était le coach des U21 des Blues est donc lancé dans le grand bain alors que certains médias anglais font de lui le possible successeur de Liam Rosenior à Strasbourg. « Ces dernières 24 heures ont été folles. Un véritable tourbillon. Mais aussi très agréables et je suis vraiment enthousiaste. Je ne peux qu’être positif. C’est une expérience incroyable », a confié Calum McFarlane.
1
Derniers commentaires

15 ME pour Pavard, l’OM refuse de payer

Idem. J'espère que la deuxième partie de saison nous fera changer d'avis.

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

Il faut vraiment être bien dérangé et être un gros pervers pour confondre amour et paraphilie.

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

Alors pourquoi tu le dénigres? Comme tes potes incels, tu te paluches en lisant la déposition de sa maitresse brésilienne... Si tu avais un début d'intelligence, il devrait être ton idole. Même pas foutu d'être cohérent. Tu as toute la panoplie toi, crade, hideux et sot. Un rustre quoi.

OM : Payet a trouvé l'amour à Marseille

Il n'y avait aucun doute que tu sois présent sur cet article. Aucun doute n'ont plus que tu ne fasses ce genre de commentaire. Les frasques de Payet au Brésil et ceux de Greenwood quand il était à ManU sont exactement ce que tu aimes et l'univers mental qui est le tien. La fange et le crade sont ton élément. Et ça joue le père la vertu?! 😂 Quel Tartuffe tu fais.👺🤡

PSG-OM : Paris craint un piège XXL au Koweit

Que ce soit un trophée bidon, il n'y a pas d'équivoque. En revanche c'est l'opposition qui transforme ce match. Les deux contre le PFC sont pliés d'avance. LE pourra faire tranquillement tourner sur ces matchs. Les joueurs parisiens seront bien plus motivés par l'idée de battre l'OM que pour le gain à la fin. Et ça se comprends parfaitement. N'en déplaise à ceux qui ici essaie très maladroitement de nous faire passer pour un club quelconque de ligue 1.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

