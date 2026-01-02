« Aucune garantie que je reste », Rosenior terrorise Strasbourg

Cette fois, ce n'est plus une rumeur, Liam Rosenior pourrait rapidement quitter Strasbourg pour Chelsea. L'entraîneur anglais du club alsacien l'a reconnu ce vendredi avant le déplacement de samedi à Nice.

Plusieurs journalistes anglais avaient fait le déplacement ce vendredi afin d'assister à la conférence de presse de Liam Rosenior. La première depuis l e départ d'Enzo Maresca de son poste d'entraîneur de Chelsea . BlueCo pense en effet à l'actuel technicien de Strasbourg pour s'installer au poste de manager du club londonien, même si cela scandalise les supporters alsaciens. Liam Rosenior savait qu'il serait immédiatement interrogé sur son avenir dans le club de Ligue 1 , et sa réponse a forcément été assez floue, même s'il n'a pas caché qu'un départ de Strasbourg vers Chelsea ne serait pas non plus une énorme surprise, car il reconnaît que des discussions ont lieu actuellement sur ce sujet.

Strasbourg attend que BlueCo tranche

« Il y a beaucoup de bruits, beaucoup de spéculations mais en tant qu'entraîneur, si on s'y intéresse, on échoue. Mon job est ici, j'aime ce club. Dans la vie, il n’y a aucune garantie sur rien. On ignore de quoi sera fait demain. Moi, je fais mon travail. Des spéculations, il y a déjà eu. Je ne veux pas garantir la durée pendant laquelle je serai ici mais je prends du plaisir ici quotidiennement. Je compte continuer à le faire tant que je serai ici. J'aime ce club mais je ne peux rien garantir. D’ailleurs personne ne peut le faire, mais oui il y a des échanges car nous faisons partie du même groupe », a précisé Liam Roseniro, dont la presse anglaise fait le grandissime favori pour devenir le nouvel entraîneur de Chelsea au lendemain du limogeage de Maresca.

En attendant, du côté de Chelsea, on a décidé de confier à Calum McFarlane la préparation de l'équipe de Chelsea pour le match de ce week-end en déplacement à Manchester City. Celui qui était le coach des U21 des Blues est donc lancé dans le grand bain alors que certains médias anglais font de lui le possible successeur de Liam Rosenior à Strasbourg. « Ces dernières 24 heures ont été folles. Un véritable tourbillon. Mais aussi très agréables et je suis vraiment enthousiaste. Je ne peux qu’être positif. C’est une expérience incroyable », a confié Calum McFarlane.