Nasser Al-Khelaifi, France 2 lui promet l'enfer le 27 mars

Par Claude Dautel

Le président du Paris Saint-Germain a une relation compliquée avec les médias. Mais le 27 mars, un numéro de Complément d'Enquête sera consacré à Nasser Al-Khelaifi avec des documents pas tous favorables au dirigeant qatari.

On le savait suite aux révélations sur la fameuse réunion des présidents de Ligue 1, l'émission Complément d'Enquête s'est penché sur le cas de Nasser Al-Khelaifi, patron tout-puissant du PSG et de Beinsports. Même si l'on ne sait pas encore si ce dernier acceptera de venir s'installer sur le célèbre siège rouge face à Tristan Waleckx pour répondre aux questions de ce dernier, France 2 vient de dévoiler la date officielle et quelques infos sur ce numéro consacré à Nasser Al-Khelaifi, dont on se doute bien qu'il va faire énormément de bruit, le dirigeant qatari ne laissant personne indifférent. Car rien que le titre de ce numéro de Complément d'Enquête est annonciateur d'une tempête à venir : « Pouvoir, scandale et gros sous : les hors-jeu du PSG »

Nasser Al-Khelaifi va être la vedette malgré lui

Dans son communiqué de presse annonçant la diffusion de cette émission le jeudi 27 mars à 23 heures, France 2 promet de ne rien laisser de côté concernant Nasser Al-Khelaifi, et de ne pas être uniquement à charge contre le patron du Paris Saint-Germain. « Côté pile, il est celui qui a fait du club parisien une marque mondiale valorisée à plus de 4 milliards d'euros et du Parc des Princes, le rendez-vous incontournable des politiques et des artistes. Côté face, il se comporterait en tyran au service de ses propres intérêts. Des enregistrements sonores inédits révèlent les intimidations subies par ceux qui osent s'opposer aux intérêts du club », précise la chaîne du service public, qui confirme avoir des témoignages extérieurs au PSG. « Pour défendre sa réputation et celle du PSG, celui que l’on surnomme NAK flirterait parfois avec la ligne rouge comme le révèlent en exclusivité d'anciens salariés d'une très discrète agence de communication basée en Tunisie », indique ainsi France 2.

Complément d'enquête - Pouvoir, Scandale et Gros sous : les hors-jeu du PSG le jeudi 27/03 à 23h.

Patron du PSG depuis près de 15 ans, Nasser est l'un des dirigeants sportifs les plus puissants de la planète.

Il se comporterait en tyran au service de ses propres intérêts.

Dans un souci d'équité, Complément d'Enquête a également obtenu de David Sudgen, l'homme de confiance de Nasser Al-Khelaifi, qu'il évoque ces critiques concernant l'attitude du patron du PSG. Ce qui selon lui est du pur Qatar Bashing. Ce qui est certain, c'est que le monde du football sera devant sa télévision dans trois semaines lorsque France 2 va diffuser ce magazine.