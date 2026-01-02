kalimuendo signe a notthingham forest off rennes 397426
Arnaud Kalimuendo

Arnaud Kalimuendo remplace Elye Wahi à Francfort

Mercato02 janv. , 16:05
parClaude Dautel
Sky Sports annonce qu'Arnaud Kalimuendo va quitter Nottingham Forest après seulement six mois, et va s'engager sous forme de prêt à l'Eintracht Francfort. L'ancien joueur du Stade Rennais va remplacer Elye Wahi, qui a lui rejoint l'OGC Nice. Kalimuendo passera sa visite médicale ce week-end et signera pour six mois avec option d'achat.
