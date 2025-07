OL ‍: Textor lance un nouveau projet totalement dingue

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Tout proche d'être viré par les actionnaires et les argentiers de sa propre société, John Textor tente un coup de folie en récupérant certains clubs dans une nouvelle holding basée aux Iles Caïmans.

Viré de l’Olympique Lyonnais pour son incompétence à gérer les finances du club, John Textor est dans le collimateur des actionnaires de la holding Eagle Football Holding, qui chapeaute les trois clubs suivants : OL, Molenbeek et Botafogo. Les investisseurs qui lui ont fait confiance sont très déçus et ont échappé de peu au pire qui aurait été la relégation de l’Olympique Lyonnais en Ligue 2. Seule la mise en retrait de l’Américain au profit de Michele Kang a permis de sauver la face. Désormais, le rôle de John Textor est flou, sachant qu’il a encore le pouvoir sur les deux autres clubs, mais qu’il n’a plus la confiance des actionnaires de la société qu’il dirige.

John Textor monta nova empresa nas Ilhas Cayman para 'recomprar' Botafogo e Molenbeek, que deixam a Eagle Holding https://t.co/jC7JrAPb9C — Jornal O Globo (@JornalOGlobo) July 18, 2025

En conséquence, et comme à son habitude, John Textor tente une fuite en avant spectaculaire en annonçant sa volonté de racheter Botafogo et Molenbeek via une société qu’il est en train de créer aux Iles Caïmans, paradis fiscal s’il en est. C'est l'information révélée par Globo ce vendredi soir. John Textor a créé la société Eagle Football Group pour récupérer la formation belge et brésilienne, qu’il estime seul capable de gérer. Le businessman est persuadé que Botafogo serait plus sain financièrement s’il était géré de manière détachée, ce qui reste à prouver étant donné les transferts alambiqués autour du club brésilien ces derniers temps.

John Textor entend ainsi regrouper dans sa nouvelle structure Botafogo, Molenbeek et un club anglais de Championship (Sheffield Wednesday est évoqué) dans une société basée aux Caïmans et qui tenterait même de s’introduire à la Bourse de New York. Toute similitude avec la structure existante serait bien évidemment un pur hasard, et c’est tout de même à se demander avec quel argent John Textor va pouvoir monter cette structure en solitaire, alors que sa holding actuelle possède des dettes et des emprunts énormes à rembourser dans les années à venir.