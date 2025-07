OL ‍: Eagle va faire disparaitre John Textor

Dans : OL.

La supercherie John Textor a été exposée par la DNCG en France, mais l'Américain est encore un puissant actionnaire chez Eagle. Ses partenaires réfléchissent à comment le virer.

John Textor a beau avoir renoncé à ses fonctions de président de l’Olympique Lyonnais et de gestionnaire de Eagle Football qui chapeaute le club lyonnais pour éviter un fiasco encore plus énorme avec une relégation en Ligue 2, l’Américain est toujours l’actionnaire majoritaire du club rhodanien dans les statuts. Plus pour très longtemps selon les révélations de L’Equipe ce vendredi, pour qui la situation ne peut pas durer ainsi. En effet, John Textor n’a plus le contrôle des flux financiers dans la société qui regroupe l’ensemble des clubs : Eagle Football Holdings Bidco. A Lyon, il n’aura plus aucun impact sur le fonctionnement du club, et sa santé financière, Michele Kang l’a garanti devant la DNCG et la femme d’affaire ne semble pas avoir fait des promesses en l’air à ce sujet.

L'actionnariat de John Textor dissolu ?

D’une façon ou d’une autre, les autres actionnaires de la société qui chapeaute les trois clubs, n’ont plus confiance et plus envie de donner des pouvoirs à John Textor. Ce dernier a encore les mains libres concernant Botafogo, mais les investisseurs craignent que les dérives financières finissent par toucher le club brésilien, qui aurait une santé économique extrêmement fragile malgré la participation à la dernière Coupe du monde des clubs. Le fait qu’il perde le contrôle des flux financiers va forcément faire diminuer son influence et son poids dans la structure, pour normalement finir par l’écarter naturellement des trois entités.

Grand prêteur de ces opérations financières, ARES veille au grain et a bien compris que les clubs concernés allaient droit dans le mur avec la gestion à la sauce Textor. A se demander comme le businessman au chapeau a réussi à berner son monde aussi longtemps avec de belles paroles et de l’argent fictif. On semble encore se le demander à l’OL, où on risque de payer longtemps cette période d’errance au plus haut niveau du club. Concernant John Textor, le fait de se faire lâcher par les investisseurs va certainement marquer la fin de son aventure, même si l’Américain, beau parleur qu’il est, va encore pointer du doigt l’incompétence des gens qui n’ont pas compris le modèle économique qu’il souhaitait mettre en place. En attendant, chez Eagle on réfléchit à la façon dont il pourrait partir, en diluant notamment son actionnariat.