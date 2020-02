OL : Memphis Depay bat des records, Aulas le calme

Dans : OL.

Victime d’une rupture des ligaments croisés lors du match entre l’OL et Rennes le 15 décembre dernier, Memphis Depay bat tous les records durant sa rééducation.

Moins de deux mois après son opération, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais s’est déjà montré particulièrement en avance sur les temps de passage d’une rééducation classique pour ce type de blessure. Mercredi, la star des Pays-Bas et de l’OL publiait sur son compte Twitter une vidéo dans laquelle on le voyait déjà très tonique sur ses appuis. On pouvait également constater, et c’est une réelle surprise deux mois seulement après l’opération, que Memphis Depay frappait déjà dans le ballon. Motivé comme jamais à l’idée de participer à l’Euro 2020 avec la sélection hollandaise, le buteur de l’OL est investi à 100 % dans sa rééducation qu’il espère la plus courte possible.

Let them talk while we work.#Godsspeed pic.twitter.com/IRBvgvlEUl — Memphis Depay (@Memphis) 12 février 2020

Mais du côté de l’Olympique Lyonnais, où il jouit du plus gros salaire de l’effectif, on s’interroge. Logiquement, l’OL craint une rechute pour Memphis Depay en cas de rééducation trop rapide. Et d’un ton léger sur Twitter, Jean-Michel Aulas a tout de même fait passer un message à sa star, qu’il souhaite par ailleurs prolonger dans les prochaines semaines. « Bonjour Memphis, félicitations, mais prenez soin de vous, nous (ndlr : l’Olympique Lyonnais) avons besoin de vous aussi la saison prochaine » a publié Jean-Michel Aulas, avant de préciser le fond de sa pensée ce jeudi en conférence de presse. « Je suis intervenu sur Twitter pour encourager Memphis. Je suis hyper impressionné (par sa récupération de sa blessure à un genou). C'était aussi un message pour lui dire qu'on discutait pour qu'il reste avec nous l'année prochaine et qu'il prolonge. C'est un message de conviction. Ce qu'il fait lors de sa récupération est exceptionnel ».

De son côté, le patron de la sélection néerlandaise Ronald Koeman doit se frotter les mains car à ce rythme, Memphis Depay sera certainement prêt pour défendre les chances des Pays-Bas durant le championnat d’Europe cet été. La compétition débutera le 14 juin 2020 pour l’équipe de Memphis Depay avec un match contre l’Ukraine.