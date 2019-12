OL : Memphis et Aulas s'aiment, la prolongation arrive !

Dans : OL.

Avant la grave blessure de Memphis Depay, victime d’une rupture des ligaments croisés le 15 décembre dernier, Jean-Michel Aulas dévoilait qu’il allait proposer une prolongation de contrat au Néerlandais.

« C’est lui qui va décider. On va lui faire une proposition de prolongation parce que c’est un joueur exceptionnel » commentait notamment le président de l’Olympique Lyonnais sur l’antenne de RMC. Des paroles aux actes, Jean-Michel Aulas est passé à l’action puisque selon les informations récoltées par L’Equipe, les discussions sont désormais ouvertes avec l’ancien attaquant de Manchester United, sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2021.

Pour l’heure, aucune tendance n’est évoquée par le quotidien national dans ce dossier, même si le fait de négocier indique que cela va dans le bon sens. Néanmoins, il est clair qu’une prolongation de contrat serait une assurance pour Memphis Depay, alors qu’il ne reviendra pas sur les terrains avant six mois, au minimum. S’il venait à signer un nouveau bail en faveur de l’Olympique Lyonnais, l’attaquant rhodanien serait cependant dans l’obligation de rester au moins une saison supplémentaire en Ligue 1. Reste donc à voir quelle sera la décision de Memphis Depay et surtout, si l’Olympique Lyonnais sera prêt à offrir à son capitaine un salaire plus important que celui dont il bénéficie actuellement. Quoi qu’il arrive, l’homme fort du début de saison de l’OL appréciera la démarche de son président, lequel a pris pour habitude de soutenir ses joueurs lorsque ceux-ci sont en délicatesse sur un plan physique. En 2005, Aulas avait notamment prolongé Claudio Caçapa, malgré la blessure au genou du Brésilien.