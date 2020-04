OL : Le prix de cette cible italienne fait transpirer Aulas

Dans : OL.

Il y a près d’un an, l’Olympique Lyonnais touchait le pactole grâce à la vente de Ferland Mendy au Real Madrid pour 50 ME.

Toutefois, les Gones ne sont pas véritablement parvenus à remplacer efficacement l’international français. C’est peu de le dire au vu de la saison très décevante réalisée par Youssouf Koné dans la capitale des Gaules avec seulement 11 apparitions en Ligue 1. Bien loin de ses standards de la saison dernière à Lille, le Malien va sérieusement devoir se réveiller lors de la reprise des compétitions s’il veut conserver sa place de titulaire la saison prochaine. Un constat d’autant plus valable qu’en coulisses, l’Olympique Lyonnais s’active pour lui trouver un sérieux concurrent. Dans cette optique, le nom de Robin Gosens est régulièrement associé à l’OL dans la presse italienne.

Avec 8 buts et 5 passes décisives en 30 matchs disputés à l’Atalanta Bergame cette saison, l’Allemand de 25 ans s’impose doucement mais surement comme l’un des meilleurs joueurs d’Europe à son poste. Ses prestations exceptionnelles n’ont pas échappé à Juninho et aux recruteurs lyonnais mais selon Calcio-Mercato, cette piste s’avère de plus en plus onéreuse, ce qui va hautement compliquer la tâche de l’Olympique Lyonnais. En effet, le média transalpin affirme qu’au cours des dernières heures, l’Atalanta Bergame a signifié aux dirigeants de l’Inter Milan, également intéressés par Robin Gosens, qu’une offre à 25 ME ne serait pas acceptée lors du prochain mercato. Vraisemblablement, c’est plutôt une offre comprise aux alentours de 35 ME qu’il faudra envoyer à l’Atalanta afin de boucler la venue de l’Allemand. Un prix très salé pour un latéral gauche, que l’Olympique Lyonnais aura bien du mal à payer au vu de la conjoncture actuelle, et ce malgré des finances très saines. Reste à voir si dans les prochaines semaines, l’OL activera un autre dossier au poste de latéral gauche afin de bousculer Youssouf Koné…