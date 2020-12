OL : Benzema aussi fort, à Lyon on n'y croyait pas

Dans : OL.

Stratosphérique depuis de longs mois, Karim Benzema affiche un niveau tout simplement incroyable au Real Madrid.

Titulaire indiscutable aux yeux de Zinedine Zidane, l’ancien Lyonnais a connu une progression constante au Real Madrid. Du statut de soldat de Cristiano Ronaldo, il est devenu l’arme n°1 du Real Madrid, le véritable leader offensif du club merengue. Une stature qui fait de lui le plus grand attaquant français de l’histoire aux yeux de certains d’observateurs. Ce n’est pas Bernard Lacombe qui va dire le contraire. Ancien joueur historique de l’OL et ex-conseiller de Jean-Michel Aulas, le natif de Villefranche-sur-Saône a exprimé toute son admiration à Karim Benzema dans les colonnes du journal L’Equipe. Tout en précisant qu’il n’imaginait pas que l’ancien buteur des Bleus atteigne un tel niveau un jour…

« J'ai toujours cru en lui, mais l'imaginer arriver là où il est arrivé, et être toujours aussi fort, à 33 ans, c'est très fort, et c'est la preuve que c'est un grand professionnel. Quand Florentino Pérez dit que Karim est à la fois Ronaldo et Zidane, il ne dit pas n'importe quoi. S'il était champion du monde avec l'équipe de France, on ne se poserait pas la question de savoir qui est le plus grand attaquant français de l'histoire » a lâché Bernard Lacombe, totalement sous le charme d’un Karim Benzema qui ne cesse plus d’étonner du haut de ses 33 ans. Reste maintenant à voir combien d’années encore l’ancien Lyonnais parviendra à conserver ce niveau sensationnel. Ce qui est certain, c’est que le Real Madrid peut compter sur un avant-centre très complet et que sauf coup de tonnerre, c’est d’avantage un attaquant polyvalent tel que Mbappé plutôt qu’un véritable buteur comme Haaland qui sera recruté cet été. Histoire de ne pas faire trop d’ombre à l’incroyable Benzema…