OL : Aulas heureux, mais une chose l'écoeure

Dans : OL.

Le président de l'Olympique Lyonnais s'est évidemment réjoui de la victoire de son équipe contre l'ASSE. Mais Jean-Michel Aulas avait quand même un énorme regret.

Quatre jours après avoir dominé la Juventus en Ligue des champions, l'OL a continué sa belle série en battant sans discussion possible l'AS Saint-Etienne dimanche soir au Groupama Stadium. Après ce derby dominé de la tête et des épaules par l'équipe de Rudi Garcia, le patron de l'Olympique Lyonnais était évidemment très heureux, même si forcément Jean-Michel Aulas n'a pas digéré le fight qui s'est déroulé la veille dans la capitales des Gaules.

« On a vu un match d’une très grande qualité, surtout en première mi-temps. Je n’avais pas vu l’Olympique Lyonnais à ce niveau depuis quelques temps. Même si on avait vu un très bon niveau en première mi-temps contre la Juventus. Ça fait très plaisir. On a vu que ces joueurs savent sortir des matchs de grande qualité. Et quand c’est contre Saint-Etienne, évidemment, ça fait doublement plaisir. Pour une équipe qui a été décriée, c’est une belle revanche. Il faut encourager les joueurs, leur dire qu’ils ont bien joué. Ils ont démontré une volonté incroyable qui permet, quand on a du talent, d’avoir des résultats, a confié avec le sourire en coin un Jean-Michel Aulas qui s’est ensuite fait plus sérieux en évoquant les graves incidents de samedi soir entre supporters de l’OL et de l’ASSE dans le centre de Lyon. Je l’ai vécu comme une infamie. Quand on voit ces images qui font peur, avec des blessés sérieux, on se dit que le football devrait être une fête. Les Stéphanois n’avaient rien à faire à Lyon parce qu’il y avait un arrêté préfectoral. C’est une provocation. Maintenant, il faut aussi que les ultras se remettent en cause. Ça n’honore pas le football. Et tant que dirigeant, on a peur de ce genre d’agressions. »