OL : Aouar et Lyon c’est le clash, Zidane sort le pop-corn

A la surprise générale, Houssem Aouar ne figurera pas dans le groupe de l’OL pour la réception du Stade de Reims, dimanche après-midi.

Et pour cause, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais est purement et simplement sanctionné par son directeur sportif, Juninho. En cause, un refus de la part d’Houssem Aouar d’effectuer un léger entraînement sur la pelouse du stade Raymond-Kopa d’Angers après la victoire de l’OL, un match auquel l’international français n’a pas participé en raison d’une légère douleur aux adducteurs. La décision a surpris Rudi Garcia, mais Juninho est inflexible et ne tolère pas ce genre de comportement. C’est donc sans Aouar que l’OL tentera de confirmer sa belle forme en championnat face à Reims, mais ce mini-clash ne passe pas inaperçu à travers l’Europe.

La preuve, Don Balon affirme ce vendredi que le Real Madrid n’a pas raté une miette de cette polémique. Il faut dire qu’un certain Zinedine Zidane apprécie tout particulièrement le profil du Lyonnais, qu’il a régulièrement considéré, en interne, comme un plan C derrière Paul Pogba et Eduardo Camavinga au milieu de terrain. Le média espagnol croit savoir que si la situation venait à s’enliser entre l’OL et l’international tricolore de 24 ans, alors le Real Madrid pourrait tenter de recruter Houssem Aouar dès le mercato hivernal du mois de janvier. Ce scénario paraît toutefois assez improbable pour l’heure, Jean-Michel Aulas réclamant toujours une somme avoisinant les 50 ME pour celui qu’il considère comme l’un de ses trois meilleurs joueurs. Un prix qui pourrait bien décourager le Real Madrid, dont la priorité absolue à court terme se nomme Kylian Mbappé. Mais dans la capitale espagnole, on a bien compris qu’il se passait quelque chose d’étrange à Lyon autour d’Houssem Aouar et en ce sens, l’évolution de la situation dans la capitale des Gaules sera scrutée attentivement…