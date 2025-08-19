Cette recrue arrive, gros doute à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL tient son gardien avec la signature de Dominik Greif. Toutefois, il va devoir prouver qu'il à l'étoffe d'un Lucas Perri ou du moins d'un titulaire à Lyon.

Cela aura été le feuilleton du mois d’août, mais il est désormais terminé. Dominik Greif a signé à l’OL afin de devenir le gardien numéro 1 en lieu et place de Lucas Perri, parti cet été pour Leeds United. Les similitudes avec le gardien brésilien font penser que la direction lyonnaise a ciblé le Slovaque pour sa grande taille, sa faculté à avoir de très bon réflexes sur sa ligne, et son jeu au pied assez précis pour la relance, qui était un critère voulu par Paulo Fonseca. A 29 ans, Greif sort d’une saison pleine avec Majorque, mais son historique de carrière ne lui permet toutefois pas de faire totalement l’unanimité.

La Slovaquie ne lui fait pas confiance

S’il sera jugé sur ses qualités sportives et ses premiers matchs, le gardien qui s’est engagé jusqu’en juin 2029 n’a pas totalement convaincu, et le média Lyon Foot souligne même que la hiérarchie pourrait ne pas être aussi limpide qu’annoncée. « Ce n'est donc pas un taulier indiscutable qui débarque à Lyon. Autant dire que Rémy Descamps, auteur d'une excellente performance sur sa ligne samedi à Lens, a des chances de jouer à fond la carte de la concurrence », explique le média local.

Pour justifier cette possible concurrence plus accrue que prévue, il faut tout simplement s’appuyer sur la carrière de Dominik Greif, qui n’a connu qu’une seule saison pleine à Majorque, puisqu’il était remplaçant inutilisé les trois saisons précédentes, se contenant des matchs de Coupe du Roi. De plus, il n’a jamais fait l’unanimité en sélection, se contenant de quelques apparitions lors de ses débuts à Bratislava, et une seule sélection sur les cinq dernières saisons. A 28 ans, Greif a donc beaucoup capitalisé sur sa bonne saison dernière, qui va demander confirmation à l’OL, où Lucas Perri avait marqué les esprits en un an seulement.