OL ‍: Dominik Greif signe jusqu'en 2029 pour 5,25ME

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après de longues semaines de négociations avec le club de Majorque, l'Olympique Lyonnais a officialisé ce lundi soir la signature de Dominik Greif, le gardien de but international slovaque.

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer l’arrivée du gardien international slovaque Dominik Greif, en provenance du RCD Majorque, pour 4 saisons, jusqu’au 30 juin 2029. Le transfert s’élève à 4 millions d'euros, auxquels pourront s’ajouter 1,25 million d'euros de bonus ainsi qu’un intéressement de 15 % sur une éventuelle plus-value future », précise l'Olympique Lyonnais au sujet de celui qui remplace Lucas Perri vendu à Leeds pour 16 millions d'euros. Titulaire contre le RC Lens, Rémy Descamps va donc retrouver le banc de touche de l'OL.