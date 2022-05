Le chant horrible des supporters, Olivier Rouyer a une solution radicale

Dans : OGC Nice.

Par Guillaume Conte

Les supporters de Nice ont dépassé les bornes en se moquant de la mort d'Emiliano Sala ce mercredi. Les réactions sont vives, et demandent des sanctions exemplaires.

Dans un match de milieu de semaine entre Nice et Saint-Etienne, une scène surréaliste s’est produite. Vexés d’avoir perdu contre Nantes en Coupe de France le week-end dernier, les supporters niçois ont entonné un chant pour se moquer de la mort de l’ancien attaquant argentin du FC Nantes notamment, Emiliano Sala. A la minute à laquelle les fans des Canaris rendent à chaque match hommage à leur défunt numéro 9, l’Allianz Riviera a entonné un « Emiliano sous l’eau » qui a logiquement fait réagir tous les observateurs.

La LFP va être saisie

Christophe Galtier a parlé de joueurs dégoûtés malgré la victoire de leur équipe, et a demandé à ses propres supporters de rester chez eux plutôt que de venir au stade. La condamnation du monde du football a été unanime à l’encontre des supporters niçois, qui ont repris en choeur ce chant, qui n’était donc pas le fait d’une petite poignée d’allumés. Si Nice a également condamné ces chants, et que la LFP va aussi se pencher sur ce dossier, ce nouvel incident dans les tribunes, d’un nouveau genre malheureusement, a provoqué quelques réactions très épicées.

Les supporters de foot c’est vraiment la race la plus débile de la planète. Fin. Et ce quelque soit le club #OGCNASSE — Virginie Sainsily (@vsainsily) May 11, 2022

Journaliste pour Amazon Prime, qui diffuse la Ligue 1, Virginie Sansily est allée très loin. « Les supporters de foot c’est vraiment la race la plus débile de la planète. Fin. Et ce quelque soit le club », a livré celle qui présentera notamment les soirées de Roland-Garros dans quelques jours. Une phrase assassine et qui englobe tous les supporters, ce qui a bien évidemment provoqué des réponses salées, histoire de faire comprendre que, malgré les nombreux incidents cette saison, tous les supporters n’étaient pas à mettre dans le même sac.

Virer les supporters des stades ?

Les supporters niçois peuvent s’attendre à se prendre quelques salves bien salées, et Olivier Rouyer a tiré le premier sur La Chaine L’Equipe. « Avec des cons, il faut que les dirigeants prennent leur courage en mains et qu’ils les virent. Ils peuvent les trouver, alors ‘virez les des stades’. Ils n’ont plus rien à faire dans les stades. Ce qu’ils viennent de faire ce soir, c’est monstrueux. Vous avez à faire à plus que des cons, ce n’est même pas descriptible. Foutez moi les dehors, à coups de pied dans le cul, ou à coups de mitraillette. Bon, j’exagère, mais c’est honteux », a balancé l’ancien international français sur le plateau, histoire de faire comprendre qu’il était temps de frapper fort contre ce genre de comportement.