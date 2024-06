L2 ‍: Habib Beye reçoit une offre décevante

Dans : Metz.

Par Corentin Facy

Promu en Ligue 2 avec le Red Star, Habib Beye a quitté le club francilien avec l’objectif de relever un challenge en Ligue 1. Mais pour l’instant, les offres ne pleuvent pas sur le bureau de l’ancien capitaine de l’OM.

Marseille, Lyon, Lens, Reims, Nice, il y a encore quelques jours, les rumeurs étaient nombreuses au sujet de l’avenir d’Habib Beye mais peu à peu, les bancs trouvent preneur. Or, l’ancien capitaine de l’Olympique de Marseille n’a toujours pas signé dans un club de Ligue 1 et le temps ne lui est clairement pas favorable. A en croire les informations du Républicain Lorrain, une opportunité pourrait néanmoins se présenter à l’ancien coach du Red Star, élu meilleur entraîneur de National à l’issue de la saison 2023-2024. Le média local affirme que le FC Metz, fraichement relégué en Ligue 2 après le barrage contre Saint-Etienne, fait d’Habib Beye sa priorité.

Metz-ASSE : Beinsports a fait un énorme carton d'audience https://t.co/ymlGBue2dW — Foot01.com (@Foot01_com) June 3, 2024

L’objectif du club lorrain est de proposer au consultant de Canal + un projet ambitieux avec des moyens importants dans le but de faire remonter Metz en Ligue 1 dès la saison prochaine. Avant même la relégation en Ligue 2, le club lorrain avait entamé des discussions et un accord était proche d’être trouvé en cas de maintien dans l’élite. Metz a toutefois été relégué, ce qui a considérablement refroidi Habib Beye, qui a toujours fait savoir qu’il ne quitterait pas le Red Star pour prendre les commandes d’un autre club de Ligue 2. Si Habib Beye tient parole, alors les chances de Metz de rafler la mise sont nulles. Le président Bernard Serin en a conscience et a déjà activé des plans de secours menant à Régis Brouard et à Stéphane Dumont. L'incertitude reste en revanche très épaisse autour de l'avenir d'Habib Beye, qui pourrait se retrouver sans banc au démarrage de la saison 2024-2025.