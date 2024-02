La police et la direction attaquées, émeute au FC Metz

Dans : Metz.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Ligue 1, le FC Metz s'est incliné à domicile face au FC Lorient. De quoi provoquer la colère de certains « supporters » lorrains.

Le FC Metz est dans une situation très périlleuse en Ligue 1. Le club lorrain s'est incliné ce dimanche sur sa pelouse face à Lorient, un concurrent direct pour le maintien. La situation autour du club est nauséabonde et certains supporters de Metz ont dépassé les bornes après la défaite face aux Merlus. Armés de barres de fer, certains individus s'en sont pris à des policiers aux abords du stade. Selon L'Essentiel, des barrières et des pétards ont aussi été jetés sur la police, qui a eu du mal à repousser tout le monde. L'objectif était en plus de pénétrer à l'intérieur du Stade Saint-Symphorien avec certainement l'intention d'en découdre avec des membres du club messin.

La situation dégénère à Metz

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par FC Metz (@fcmetz)

Parmi les chants entendus ce dimanche soir, on peut retenir des : « Le club, c’est nous et c’est pas vous ». Avant que ces tristes événements n'éclatent, le capitaine Matthieu Udol avait tenté d’apaiser la colère des Ultras, en vain donc. Lors des deux prochaines journées de Ligue 1, le FC Metz se déplacera sur la pelouse du Stade Vélodrome pour y affronter l'OM puis sur celle de Montpellier. Peut-être pas forcément une mauvaise chose au vu de ce qui aurait pu attendre les joueurs dans leur stade. Un autre bilan sera fait après ces déplacements, qui pourraient tout changer pour les Lorrains en cette seconde partie de saison. A noter que pendant la rencontre face à Lorient, des chants : « Mouillez le maillot », ont aussi été entendus. Les joueurs savent donc ce qu'il leur reste à faire pour tenter de calmer la situation.