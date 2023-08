N'Doram échappe à une lourde sanction après son match de « ‍tapettes ‍»

Dans : Metz.

Par Claude Dautel

A la mi-temps du match Metz-OM, mécontent de la copie rendue par ses coéquipiers et lui, Kévin N'Dorma avait lancé en direct à la télé que sont équipe jouait comme des « tapettes ». Mais le joueur messin s'était aussitôt excusé après la rencontre. La commission de discipline de la LFP en a tenu compte.

« Après audition du joueur, la Commission, prenant en compte les excuses publiques et immédiates de Kévin N'Doram dès le coup de sifflet final en direct au micro de Prime Video, sanctionne le joueur d’un match de suspension avec sursis et a proposé au joueur, qui l’a de suite accepté en séance, d’effectuer une action de sensibilisation à la lutte contre l’homophobie dans le football auprès d’une association experte qui travaille sur ce thème aux côtés de la LFP tout au long de la saison en direction des clubs et des supporters », a précisé la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel. Pour rappel, le joueur du FC Metz risquait jusqu'à dix matchs de suspension.