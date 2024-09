Recrue d’expérience au milieu pour le FC Metz

Dans : Metz.

Par Adrien Guyot

Le FC Metz s’offre Benjamin Stambouli. Libre depuis son départ du Stade de Reims, le milieu expérimenté de 34 ans s’est engagé comme prévu avec le club mosellan, qui évolue en Ligue 2 cette saison, et a paraphé un contrat de deux saisons avec les Grenats : «À mes yeux, le FC Metz est un club historique du championnat français. Je suis donc vraiment très fier et heureux de rejoindre ce club. C'est un honneur de porter le maillot grenat et je compte bien me donner à fond pour l'équipe et les supporters afin qu'on puisse retrouver l'élite nationale», a indiqué le joueur, qui portera le numéro 21, sur le site internet du FC Metz.