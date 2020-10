Metz : Antonetti revient, Hognon s'en va

Dans : Metz.

Le FC Metz a confirmé ce lundi le retour de Frédéric Antonetti au poste d'entraîneur, tandis que Vincent Hognon, qui avait assuré l'intérim, a refusé de devenir adjoint et quitte donc le club lorrain.

« Vingt-trois mois après être reparti en Corse d’où il avait exercé les fonctions de manager général sportif du FC Metz, Frédéric Antonetti reprend dès ce mardi son poste d’entraîneur principal de l’équipe professionnelle. « Lorsque Frédéric a souhaité en décembre 2018 prendre du recul pour accompagner son épouse, rappelle Bernard Serin, nous avions convenu ensemble qu’il retrouverait sa place d’entraîneur de l’équipe lorsqu’il sentirait que c’est le bon moment. Cette logique avait été entendue et partagée par tous au sein du FC Metz, et c’est elle qui a guidé notre fonctionnement sportif depuis lors. Aujourd’hui, il s’agit donc simplement de la suite naturelle de ce dispositif : Frédéric redevient l’entraîneur principal de notre équipe. » Vincent Hognon, qui avait remplacé au pied levé Frédéric Antonetti à l’occasion du match à Valenciennes le 17 Décembre 2018, et qui avait parfaitement assuré l’intérim depuis cette date, a quant à lui fait le choix de ne pas reprendre sa place d’entraîneur adjoint », précise le FC Metz.