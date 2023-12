Quatre ruptures des ligaments, ce miraculé défie le PSG

Dans : Metz.

Par Claude Dautel

Le FC Metz finira son année 2023 au Parc des Princes, on a rêvé plus facile pour une formation qui vise le maintien en Ligue 1. Le capitaine messin sera lui très content de défier le PSG.

Pour un sportif professionnel, une rupture des ligaments croisés du genou n’est jamais facile à surmonter, avec une absence se comptant en mois. Mais que dire de Matthieu Udol, le capitaine et arrière gauche du FC Metz. Formé au sein du club messin, celui qui sera titulaire ce mercredi soir face au Paris Saint-Germain a été victime à quatre reprises d’une rupture des ligaments du genou, toujours le même le droit. A 27 ans, Mathieu Udol a été opéré quatre fois pour cette grave blessure depuis 2016, et depuis deux ans, il est enfin tranquille, le joueur de Metz n’a jamais pensé à arrêter le football, sa foi et sa famille ayant largement contribué à le faire tenir malgré cet incroyablement enchaînement de pépins physiques. Une série tout de même improbable.

[ ℙ𝕣𝕠 ]



✍️ @MatthUd_ s'engage pour trois années supplémentaires !



✨ Le défenseur et capitaine formé au club est lié au #FCMetz jusqu’en 𝟮𝟬𝟮𝟳 ⤵️ — FC Metz ☨ (@FCMetz) August 23, 2023

A quelques heures de défier Kylian Mbappé et les autres attaquants du PSG, le défenseur messin affirme avoir réussi à surmonter ces quatre opérations du genou droit. « Je ne dirais pas miraculé, mais je suis quand même un cas unique, je pense, pour un footballeur pro. J’en ai parlé avec mon chirurgien. Il avait eu affaire à trois ruptures et encore pas au haut niveau, mais jamais à quatre. Se faire les croisés quatre fois est donc rarissime et toujours revenir une réelle source de fierté (…) Ma foi en Dieu m’a aidé à m’accrocher. Je suis très croyant. J’ai accueilli ces déboires comme autant de mises à l’épreuve. Ma famille aussi m’a soutenu, sans forcément me pousser à reprendre le foot à tout prix. Du moment où j’ai décidé de me faire opérer pour la quatrième fois, après un petit temps de réflexion, je me suis mis en mode machine, déterminé à revenir plus fort. Sous le coup de l’émotion, j’en suis venu à me poser des questions sur le fait de poursuivre ou pas. Mon fils commence à jouer au foot, j’avais envie de pouvoir m’amuser avec lui dans le jardin », explique Matthieu Udol, dont l'épouse, qui est kiné, l'a rassuré sur les éventuels effets de ces opérations à l'avenir.