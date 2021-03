OM : Une quinzaine de départs probables, quel chantier !

Dans : OM.

Entre ventes forcées ou fin de contrat, Jorge Sampaoli s'apprête à perdre de nombreux joueurs de son effectif. Un long chantier l'attend pour rendre l'OM compétitif.

Pour ses grands débuts sur le banc de l'Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli a connu la victoire grâce à un but tardif inscrit par Michaël Cuisance face à Rennes (1-0). Avec ce succès, l'OM revient à la sixième place et peut encore rêver d'une qualification pour la prochaine Europa League. Mais au-delà des résultats sportifs, c'est la question de l'effectif marseillais qui se pose aujourd'hui, alors que de nombreux joueurs sont sur le départ. Entre fin de contrat ou encore joueurs prêtés dont l'option ne sera probablement pas levée faute de moyens, le site FCMarseille dresse un bilan de la situation des différents joueurs de l'effectif.

Thauvin, Germain ou Kamara sur le départ

Parmi les joueurs sur le départ, certains sont en fin de contrat en juin prochain et ne rapporteront donc pas un centime à l'Olympique de Marseille. Florian Thauvin, une des plus fortes valeurs de l'effectif est dans ce cas, comme Jordan Amavi ou encore Valère Germain. C'est également le cas de Yohann Pelé, Christopher Rocchia, Yuto Nagatomo et Saïd-Eddine Khaoui. Dans le but d'équilibrer ses finances, le club phocéen sera également contraint de céder ses éléments disposant d'une belle cote à l'étranger. Boubakar Camara, lié avec l'OM jusqu'en 2022 sera vendu s'il ne prolonge pas, pour éviter un départ libre l'an prochain. Duje Caleta-Car et Kevin Strootman pourraient également être vendus. En cas de belle offre, Arkadiusz Milik et Valentin Rongier seront également sacrifiés.

Concernant les joueurs prêtés à Marseille, hormis Bemba Dieng dont les prestations et le faible coût de transfert devraient rendre possible l'arrivée définitive, les options d'achat assez élevées de Cuisance (17M), Balerdi (15M) ou Lirola (12M) n'entrent pas dans les finances du club. La situation est différente pour Ntcham qui lui n'a pas convaincu depuis son arrivée.

Mandanda, Payet et Alvaro fidèles au poste

En dépit de tous ces futurs départs, Sampaoli pourra compter sur une ossature de joueurs d'expérience qui devraient rester à l'OM. Parmi eux, Steve Mandanda, Dimitri Payet ou encore Alvaro, les leaders du vestiaire. Dario Benedetto pourrait lui aussi profiter de l'arrivée de son compatriote pour bénéficier de temps de jeu. Compte tenu du contexte économique actuel, la plupart des pertes ne seront pas compensées par de nouveaux renforts au mercato. Quoiqu'il en soit, c'est un énorme chantier qui attend Jorge Sampaoli à l'OM. De quoi effrayer le sulfureux argentin ? Pas du tout. Lors des négociations avec Pablo Longoria, l'entraîneur avait été prévenu des difficultés financières rencontrées par le club, et cela ne l'avait absolument pas empêché d'accepter le défi.