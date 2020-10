OM : Thauvin transféré en express, la rumeur dégonfle !

Dans : OM.

En fin de contrat avec l’Olympique de Marseille dans un an, Florian Thauvin est dans une situation extrêmement floue au mercato.

Et pour cause, l’international français ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Tout fraichement nommé directeur du football, Pablo Longoria a directement contacté Jean-Pierre Bernès afin d’évoquer une éventuelle prolongation de contrat de Thauvin mais pour l’heure, celle-ci ne s’est pas matérialisée en raison des difficultés financières rencontrées par le club phocéen. La situation est d’autant plus difficile à décrypter que jeudi, la presse italienne s’est véritablement affolée en affirmant que l’agent de Florian Thauvin avait pris l’avion pour l’Italie afin de négocier avec les dirigeants de l’AC Milan.

Une information absolument fausse selon Jean Saint-Marc, correspond de 20 Minutes à Marseille. « L’entourage de Florian Thauvin dément la rumeur : Jean-Pierre Bernès n’était pas à Milan pour négocier un transfert de l’international à l’AC Milan » a fait savoir le journaliste, pour qui il n’y a donc aucune négociation en cours entre l’attaquant de l’Olympique de Marseille et le club lombard, qui dispose pourtant de moyens afin de boucler une telle opération. Et pour cause, l’AC Milan vient de récupérer 20 ME grâce à la vente d’un certain Lucas Paqueta à l’Olympique Lyonnais. Cela étant, l’avenir de Florian Thauvin devrait bien s’écrire à Marseille, le joueur ayant très envie de disputer la Ligue des Champions au sein de son club de cœur. Reste maintenant à voir si Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria proposeront au natif d’Orléans une prolongation de contrat dans les prochaines semaines, afin d’éviter une véritable catastrophe industrielle avec un départ de « Flotov » pour zéro euro à l’issue de la saison…