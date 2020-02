OM : Niang trop cher, Benedetto trop faible, le mercato s’excite !

Dans : OM.

En milieu de semaine, le journal L’Equipe dévoilait dans ses colonnes que Mbaye Niang était la priorité absolue de l’Olympique de Marseille dans l’optique du prochain mercato.

Auteur de 14 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues, l’attaquant sénégalais du Stade Rennais a tout pour plaire, raison pour laquelle Andoni Zubizarreta en a fait sa priorité pour renforcer l’attaque olympienne au prochain mercato. Toutefois, L’Equipe indique dans son édition du jour qu’il faudrait un sacré concours de circonstances pour voir ce transfert aboutir. Et pour cause, la valorisation de Mbaye Niang se situe aux alentours de 30 ME, une somme que l’OM n’a plus posée sur la table depuis janvier 2017 à l’occasion du retour de Dimitri Payet en provenance de West Ham. Pour le quotidien, Marseille, plus que jamais visé par l’UEFA dans le cadre du fair-play financier, est « vacciné » par ce genre d’opération très onéreuse, ce qui complique le dossier Mbaye Niang.

En revanche, le besoin de recruter un avant-centre au mercato estival est indéniable. Car pour le journal sportif, l’Olympique de Marseille n’envisage pas sérieusement de se présenter en Ligue des Champions avec Dario Benedetto et Valère Germain comme seuls avant-centres. L’international argentin est apprécié mais sa fragilité physique interroge, alors qu’il a passé plus de temps en salle afin de récupérer des matchs qu’à l’extérieur afin de participer aux entraînements collectifs ces dernières semaines. Quant à Valère Germain, son départ est clairement souhaité. Il faut dire que l’ancien buteur de l’OGC Nice et de l’AS Monaco sera à un an de la fin de son contrat cet été. Avec un salaire XXL et des statistiques en chute libre cette saison, son départ serait vu d’un bon œil par la direction. En attendant de savoir quel attaquant viendra renforcer les rangs de Marseille au prochain mercato, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta s’apprêtent à accueillir un attaquant presque oublié en Provence : Kostas Mitroglou, prêté au PSV Eindhoven cette saison et qui reviendra cet été alors qu’il lui reste un an de contrat à Marseille.