OM : Un risque fou pris par Marseille avec Maxime Lopez ?

A 18 mois de la fin de son contrat avec l'Olympique de Marseille, Maxime Lopez n'a pas reçu d'offre de prolongation de la part de Jacques-Henri Eyraud.

Bien évidemment il n’y a pas encore le feu au lac, mais du côté de l’Olympique de Marseille le cas Maxime Lopez va commencer à être une priorité. Car le jeune milieu de terrain, entré en seconde période contre Rennes et décisif puisque c’est lui qui a obtenu le coup-franc de la victoire pour l’OM, entame les 18 derniers mois de son contrat. Autrement dit, Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta vont devoir se remuer afin d’éviter un souci majeur dans ce dossier. Car pour l’instant, si Maxime Lopez n’a nullement l’intention de partir de l’Olympique de Marseille, il avoue n’avoir aucune nouvelle de ses dirigeants.

L'OM n'a encore rien proposé à Maxime Lopez

Interrogé par Radio Maritima sur son avenir à l’avenir, le joueur de 22 ans, dont la valeur est estimée à 17ME par Transfermarkt, admet être dans l’attente d'un signe. « Je suis bien ici à Marseille, c'est la maison. Après je suis en fin de contrat en 2021, et il n'y a eu aucun mouvement, aucune discussion par rapport à ça. Bien sûr que je veux prolonger ici, mais la balle n'est pas dans mon camp », a confié Maxime Lopez, qui tend la perche au président et au directeur sportif de l’Olympique de Marseille. A ces dernier de la saisir, ou de faire savoir au milieu de terrain qu'ils ne comptent plus sur lui, ce qui semble totalement improbable.