Griezmann à l'OM, le coup de fil qui change tout !

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Vexé par l'Atlético de Madrid, Antoine Griezmann est capable de tout claquer sur un coup de tête. Son appel à l'OM pourrait être entendu.

Champion du monde bien désireux de défendre ses chances au Qatar cet automne, Antoine Griezmann ne se satisfait pas de sa situation à l’Atlético de Madrid. Le club espagnol ne lui réserve qu’un temps de jeu secondaire, en raison d’un désaccord financier avec le FC Barcelone, qui l’a prêté pour deux saisons. Entrer en jeu pour 30 minutes à chaque match ne convient pas au Français, qui n’a pas beaucoup de choix dans cette affaire. Si ce n’est celui de changer totalement d’air pour relancer une carrière qui se freine sérieusement. L’attaquant français essaye de mettre la pression sur ses dirigeants pour faire évoluer sa situation, et il sait que la fin du mercato, prévue ce jeudi soir, est l’une de ses meilleures armes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Antoine Griezmann (@antogriezmann)

Cela ne va certainement pas plaire à Pablo Longoria, mais Antoine Griezmann a été invité à contacter l’OM pour un transfert inattendu et spectaculaire. La faisabilité financière parait compliquée, mais avec l’envie tout est possible. C’est du moins la version de Jérôme Rothen, persuadé qu’un coup de fil et beaucoup de bonne volonté peuvent tout changer. Sur RMC, l’ancienne patte gauche du PSG dévoile un scénario de rêve qui rendrait l’arrivée de Griezmann à l’OM possible.

Griezmann doit remettre la passion au centre

« Il doit prendre les choses en main et dire à l’Atlético de Madrid ‘je vais aller jouer ailleurs’. Il dit depuis longtemps qu’il rêve de Marseille. Tu prends ton téléphone, tu appelles Pablo Longoria et tu lui dis ‘je vais faire des efforts financiers, est-ce que vous pouvez m’ouvrir la porte du vestiaire, car j’ai envie de bien me préparer et de faire une saison complète pour jouer la Coupe du monde ?’ Tu crois que Pablo Longoria aurait dit quoi ? Non, c’est trop difficile financièrement ? Mais si Griezmann est prêt à faire des efforts ? Qu’il remette la passion au centre de tout ça, surtout lui, Antoine Griezmann… Le Barça n’en veut plus et ils n’auront pas les 40 millions de l’Atlético de Madrid, car sinon il aurait déjà joué », a assuré un Jérôme Rothen qui vend clairement du rêve aux supporters marseillais.

Griezmann et l'OM, c'est l'amour

Car si Antoine Griezmann allait souvent suivre l’OL dans sa jeunesse, il n’a jamais caché que son club de coeur était l’OM, et fait régulièrement référence à son amour pour le club provençal et son envie de jouer un jour au Vélodrome. C’est peut-être le moment où jamais, alors que Marseille s’est doté d’une équipe la plus compétitive possible pour disputer les premières places en Ligue 1 et aller le plus loin possible en Ligue des Champions.