Brest ‍: 100.000 euros par mois, Eric Roy se fait draguer

Homme fort du Stade Brestois, Eric Roy joue la montre avec son club et regarde ce qui se dit ailleurs. Le club breton aimerait boucler rapidement sa prolongation.

Il n’y aura probablement pas de Coupe d’Europe au bout, mais le Stade Brestois a vécu une saison comme rarement dans son histoire. Le maintien a été assuré assez tôt, et cela a permis aux Bretons de se concentrer sur leur belle aventure européenne, avec une qualification pour les play-offs de la Ligue des Champions grâce à quelques performances d’exception. Bien calé à la 9e place, le SB29 peut une nouvelle fois tirer son chapeau à Eric Roy, qui a su garder son groupe dynamique et motivé, gérer le turnover tout en continuant à déployer un jeu rapide vers l’avant. A désormais deux mois de la fin de son contrat, l’ancien milieu de terrain de Nice, Lyon et Marseille notamment, est à un carrefour de sa seconde carrière.

Brest aimerait clairement le conserver, mais les discussions n’avancent pas beaucoup. Selon L’Equipe, dans le Finistère, on soupçonne l’ancien consultant de France Télévisions d’attendre une belle offre pour dire oui et quitter Brest. C’est aussi le jeu des entraineurs, souvent soumis aux désirs de leurs présidents, mais qui sont très suivis quand ils sont dans une bonne passe. Pour le moment, Eric Roy n’a en tout cas aucune offre sur la table, et le forcing de Brest pourrait payer au gré d’une belle augmentation de salaire, de 70 à 100.000 euros par mois. Du nouveau est attendu cette semaine selon le quotidien sportif, alors que le timing du mois de mai est toujours crucial dans le mercato des entraineurs.