Zidane, Zidane, Zidane, il exige du respect pour Deschamps

Débuts réussis pour Zinedine Zidane avec l'équipe de France. Tout est magique avec Zizou, mais son ancien coéquipier Robert Pirès aimerait bien que l'on n'oublie pas Didier Deschamps quand même.

Trois victoires, un nul, tout n’a pas été parfait mais Zinedine Zidane est toujours dans l’état de grâce avec l’équipe de France. Les Bleus ont montré un visage plutôt convaincant, et ils ont fait le spectacle même s’il y a eu des moments compliqués également. Mais les spectateurs ne se sont pas ennuyés, ce qui était parfois le cas sous Didier Deschamps. L’ancien sélectionneur avait l’art de la gagne, mais perdrait très certainement une « battle d’aura » face à Zizou, qui voit même son nom être scandé par le Stade de France comme s’il était encore le joueur vedette des Bleus.

Tout ce que fait Zidane est donc génial, et par définition bien mieux que ce que faisait Didier Deschamps. Un raccourci qui dérange clairement Robert Pirès, resté proche des deux hommes et qui est ravi de voir les anciens de France 98 essayer de maintenir les Bleus au sommet. Mais l’ancien joueur d’Arsenal, qui fêtait récemment son jubilé à Metz, a tout de même tenu à remettre les pendules à l’heure, constatant qu’il était devenu très facile de cracher sur Didier Deschamps.

Blanc, Deschamps et Zidane, France 98 au pouvoir

« Zidane, on parle d'un des plus grands joueurs que le football ait pu créer. Aujourd'hui, il a fait ses preuves en tant qu'entraîneur puisqu'il a gagné quelques trophées avec le Real Madrid. Au passage, il ne faut quand même pas oublier ce qu'a fait Didier Deschamps toutes ces années. Donc, c'est une nouvelle étape. Un football assez plaisant. Des joueurs qui sont assez fantastiques mais ça, je crois, que tout le monde l'a vu et l'a remarqué. On a un entraîneur qui est plus que grand. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit pour Zizou, Didier (Deschamps) ou Lolo (Laurent Blanc), quand on voit un ancien de 98 être sélectionneur des Bleus, ça nous fait tous plaisir », a souligné Robert Pirès, qui tient à rappeler que ces trois champions du monde se sont succédés pour redresser une équipe de France qui était au plus bas en 2010, après avoir manqué de passer le premier tour de la Coupe du monde. Aujourd’hui, cela semble impensable avec la puissance et le talent que dégagent ces Bleus.