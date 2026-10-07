EdF : Le onze choisi, Zidane écarte deux cadres

Gadou avait un contrat aspirant et il avait intégré le groupe professionnel, mais il avait refusé de signer un 1er contrat professionnel et le club avait été obligé de le vendre au RB Leipzig pour 10 M€ hors bonus et 20 % sur la plus-value. Elle est où l'erreur du PSG ?
Le bashing constant contre Mbappe alors que la planete entiere nous envie ce joueur ... Juste incroyable
Doué, Mbappé, Omise, surtout pas le Qatari qui totalement à l'ouest et n'apporte rien, ainsi que Rabiot.
Eric : Si tu tiens ce discours sur Canal+, c'est que tu ignores ce que les dirigeants successifs du foot français ont fait avec leurs choix ubuesques qui ont eu pour résultat de tuer les droits TV, et il est compréhensible que Canal+ ne veuille plus entendre parler des droits TV en France après le traitement qu'il a subi de la part de la LFP. Lis cet article écrit par l'économiste du sport Pierre Rondeau : https://www.jean-jaures.org/publication/retour-sur-le-fiasco-des-droits-tv-du-football-francais/
Leogets : C'est vrai que ce sont Pathé et IDG Capital qui ont choisi Textor, mais Aulas voulait vendre à Foster Gillett qui était l'ancien co-propriétaire de Liverpool (avec son père George et Tom Hicks) et ils avaient failli couler le club. Et ce sont les supporters de Liverpool qui les ont obligés à dégager du club. Textor ou Gillett, c'est du pareil au même, c'est tomber de Charybde en Scylla. Il y aurait eu le même résultat catastrophique pour l'OL.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
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|9
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|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
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|6
|5
|1
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|10
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|9
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|0
|3
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|12
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|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
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|2
|5
|6
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|5
|5
|1
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|9
|-2
|5
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|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
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|5
|1
|1
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|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🌟🇫🇷 Captain Larqué : "À l’issue de ces quatre rencontres, mon attaque est la suivante : Olise - Mbappé - Doué. Point final, c’est très clair !"