EdF : Le onze choisi, Zidane écarte deux cadres

A travers les quatre matchs de Ligue des Nations disputés, Zinédine Zidane a pu tester la quasi-totalité de son groupe. Une équipe type se dessine et le sélectionneur des Bleus devra sacrifier des cadres.

Pour tirer de véritables enseignements, mieux vaut éviter de se fier aux déclarations de Zinédine Zidane. Le sélectionneur de l’équipe de France défend tous ses joueurs et valorise chacune de leurs performances, y compris lorsque certains ont déçu. C’est donc à travers les prestations des uns et des autres que Jean-Michel Larqué voit une équipe type se dessiner, sans Adrien Rabiot au milieu de terrain, ni Ousmane Dembélé dans le secteur offensif.

« Ce qui est certain, c’est qu’on peut tirer des conclusions. Il y a des joueurs qui se sont révélés, a commenté le consultant de RMC. En l’absence de Saliba, Upamecano-Jacquet, ce n’est pas mal en défense centrale. Je pense que Truffert a marqué des points et qu’il est supérieur à ce qu’on avait auparavant. Devant, c’est factuel, la concurrence est terrible, mais à l’issue de ces quatre rencontres, c’est à gauche Doué, à droite Olise, au centre Mbappé, et punto final. Malheureusement, c’est aussi clair. Pour tous ceux qui ont vu les matchs, je pense que c’est la conclusion du staff. »

« Mais au milieu, c’est la grande révolution. Da Cunha et Camavinga, ils sont devant tous les autres, a estimé l’ancien Stéphanois. Après, le plus complémentaire à ces deux-là s’appelle Cherki, mais ce n’est en rien le milieu de terrain que l'on imaginait il y a vingt jours. Ces garçons-là, même si Camavinga ce n’est pas ma tasse de thé et qu'il n'a pas non plus été irréprochable au Real Madrid, il a marqué des points, et Da Cunha c’est une révélation. Si Camavinga joue comme ça, il sera titulaire au Real. Tchouaméni, il va revenir oui, mais il va passer devant la porte des vestiaires… » Rendez-vous en novembre prochain pour savoir si cette tendance se confirme.