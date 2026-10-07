EdF : Olise et Mbappé, Zidane a un problème

EdF : Olise et Mbappé, Zidane a un problème

Equipe de France
parCorentin Facy
0
Ajouter comme source préférée sur Google
En l’absence de Kylian Mbappé, blessé et qui a raté trois des quatre matchs du rassemblement, Michael Olise s’est imposé comme le patron de l’équipe de France. Les performances du Bavarois soulèvent toutefois une question.
Zinedine Zidane peut remercier Michael Olise. L’ailier droit du Bayern Munich a été déterminant pour permettre aux Bleus d’enchaîner les bons résultats lors de cette trêve internationale. Buteur en Belgique, le natif de Londres a inscrit un coup-franc sublime face à l’Italie avant d’éclabousser le match retour contre les Diables Rouges de son talent, avec une passe décisive et deux buts. En l’absence de Kylian Mbappé, blessé et qui a manqué trois des quatre matchs du rassemblement, l’ancien joueur de Crystal Palace a prouvé qu’il pouvait être le leader offensif de son équipe.
C’est même à se demander s’il n’est pas meilleur sans Kylian Mbappé dans l’équipe. Le cas Olise fait en tout cas naître quelques interrogations et beaucoup d’optimisme chez Walid Acherchour. « Je ne vois pas comment la France ne peut pas gagner de compétitions sur les prochaines années avec Olise. Quand je vois le rassemblement qu’il fait sans Mbappé, il est devenu le buteur en plus d’être le leader technique des Bleus. Ce mec est une bénédiction. Pour moi, c’est notre meilleur joueur en équipe de France. On doit construire autour de lui. Il faut remonter à un moment pour voir un mec me procurer autant de sentiments avec ce maillot » a lâché le consultant de l’After Foot sur RMC.

Olise meilleur sans Mbappé ?

Reste maintenant à voir quelle sera l’animation offensive de l’équipe de France au prochain rassemblement avec le retour de Kylian Mbappé, utilisé à gauche en Turquie avant de se blesser. Zinedine Zidane semble vouloir utiliser Michael Olise à droite et Ousmane Dembélé au poste de numéro neuf. Une vision qui peut évoluer dans l’esprit du sélectionneur après le rassemblement raté du Ballon d’Or parisien.

Lire aussi

EdF : Deschamps avait un avantage, Zidane n’aura pas ce luxeEdF : Deschamps avait un avantage, Zidane n’aura pas ce luxe
Articles Recommandés
Bordeaux Seme La Terreur La Fff Abandonne La R1
Bordeaux

Bordeaux sème la terreur, la FFF abandonne la R1

Capture d’écran 2026-10-07 à 14.53.40
OM

Le 7e meilleur buteur de l'histoire de l'OM est mort

Panichelli
RCSA

40 ME envolés, Strasbourg et Panichelli ont perdu gros

Le Psg Vend Le Futur Pacho Pour 10 Me Quelle Erreur
PSG

Le PSG vend le futur Pacho pour 10 ME, quelle erreur

Fil Info

Bordeaux sème la terreur, la FFF abandonne la R1
Le 7e meilleur buteur de l'histoire de l'OM est mort
40 ME envolés, Strasbourg et Panichelli ont perdu gros
Le PSG vend le futur Pacho pour 10 ME, quelle erreur
Mikel Arteta prolonge à Arsenal jusqu'en 2030
Indéfendable, Mbappé perd son meilleur avocat
L’OL lui a piqué une recrue, l’OM a la rage
EdF : Zidane change trois habitudes de Deschamps, les joueurs adorent
OM : La prochaine recrue de McCourt, ce sera pour 2028

Derniers commentaires

OL : Le Groupama Stadium hors de contrôle, l'Etat appelé à l'aide

aucun rapport les marseillais on fait ca parce qu'ils son con tout simplement il n'y aurais pas eu de fachos a lyon que ca serait arriver

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

et moi non plus je commente pas toute les dingueries que tu sort

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

je renifle le cul a personne le mytho a ce compte la tu le fait a plus de personnes que moi CQFD la preuve sur ce meme post a sergio fait ce que je dit pas ce que je fait mdr bpc d'hypocriotes ici lol

Lille veut choisir les arbitres, la FFF éclate de rire

mytho moi aussi j'ai annoncer ta naissance 2 ans avant que tu arrives!!!

L’OL lui a piqué une recrue, l’OM a la rage

Non mais sérieux c’est devenu quoi ce site à chaque article un page pub, c’est trop bye

Ligue 1

CalendrierRésultats

Saison régulière

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading