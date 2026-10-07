EdF : Olise et Mbappé, Zidane a un problème

En l’absence de Kylian Mbappé, blessé et qui a raté trois des quatre matchs du rassemblement, Michael Olise s’est imposé comme le patron de l’équipe de France. Les performances du Bavarois soulèvent toutefois une question.

Zinedine Zidane peut remercier Michael Olise. L’ailier droit du Bayern Munich a été déterminant pour permettre aux Bleus d’enchaîner les bons résultats lors de cette trêve internationale. Buteur en Belgique, le natif de Londres a inscrit un coup-franc sublime face à l’Italie avant d’éclabousser le match retour contre les Diables Rouges de son talent, avec une passe décisive et deux buts. En l’absence de Kylian Mbappé, blessé et qui a manqué trois des quatre matchs du rassemblement, l’ancien joueur de Crystal Palace a prouvé qu’il pouvait être le leader offensif de son équipe.

C’est même à se demander s’il n’est pas meilleur sans Kylian Mbappé dans l’équipe. Le cas Olise fait en tout cas naître quelques interrogations et beaucoup d’optimisme chez Walid Acherchour. « Je ne vois pas comment la France ne peut pas gagner de compétitions sur les prochaines années avec Olise. Quand je vois le rassemblement qu’il fait sans Mbappé, il est devenu le buteur en plus d’être le leader technique des Bleus. Ce mec est une bénédiction. Pour moi, c’est notre meilleur joueur en équipe de France. On doit construire autour de lui. Il faut remonter à un moment pour voir un mec me procurer autant de sentiments avec ce maillot » a lâché le consultant de l’After Foot sur RMC.

Olise meilleur sans Mbappé ?

Reste maintenant à voir quelle sera l’animation offensive de l’équipe de France au prochain rassemblement avec le retour de Kylian Mbappé, utilisé à gauche en Turquie avant de se blesser. Zinedine Zidane semble vouloir utiliser Michael Olise à droite et Ousmane Dembélé au poste de numéro neuf. Une vision qui peut évoluer dans l’esprit du sélectionneur après le rassemblement raté du Ballon d’Or parisien.