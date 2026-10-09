Mateta France

Zidane reçoit un CV venu de Premier League

Equipe de France
parClaude Dautel
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La venue de Zinedine Zidane sur le banc de l'équipe de France a redonné l'espoir à des joueurs qui semblaient en avoir fini avec les Bleus après le départ de Deschamps. C'est le cas de Jean-Philippe Mateta qui espère avoir un appel du successeur de DD.
Écarté des terrains depuis la première journée de Premier League, Jean-Philippe Mateta pourrait refaire son apparition dimanche contre Nottingham Forest. Une bonne nouvelle pour l'attaquant français de Crystal Palace, qui a raté tout le début de saison, et n'était donc pas en mesure de répondre à une éventuelle convocation de Zinedine Zidane. Car s'il a participé au Mondial 2026 avec les Bleus de Didier Deschamps, l'ancien Lyonnais doit désormais convaincre Zizou qu'il méritait d'avoir sa chance en équipe de France dans un secteur offensif où le sélectionneur national ne manque pas de choix. Invité de RMC, Jean-Philippe Mateta a clairement lancé un appel à Zinedine Zidane.

Mateta attend l'appel de Zidane

En novembre prochain, la France affrontera l'Italie et la Turquie en Ligue des Nations, et l'attaquant aux 7 sélections et 2 buts espère cette fois être de la fête. « Toute ma vie, j’ai bossé pour être en équipe de France. Je sais que ce n’est pas fini. Je vais tout faire pour réintégrer le groupe. Jouer pour Zidane ? Ce serait un rêve, il fait partie des meilleurs joueurs de l’histoire de l’équipe de France. Ce serait un rêve, comme c’était un rêve de jouer sous Deschamps. Je vais tout faire pour être appelé en novembre », a confié Jean-Philippe Mateta, qui espère que Zinedine Zidane fera encore une revue d'effectifs à l'occasion de cette deuxième série de matchs internationaux.
Au poste d'avant-centre, cela se bouscule en équipe de France, et Zinedine Zidane peut aussi avoir le désir de convoquer Marcus Thuram, Eli Junior Kroupi et Randal Kolo Muani notamment. Mais d'ici là, et sous les ordres de Pierre Sage à Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta va tout tenter pour attirer l'attention du nouveau coach des Bleus, comme il avait réussi à le faire avec Didier Deschamps. Il lui reste un mois pour cela, puisque la France affrontera l'Italie le 12 novembre à Milan.

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Ce n'est pas que le PSG ne veuille pas l'avoir. C'est plutôt parce que Michael Olise préfère le Real Madrid. ^^

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Je ne vois pas en quoi ça terroriserait qui que ce soit. Le parc à été l'histoire du PSG, mais un stade de 70 000 places est le futur. Alors que ce soit à Paris ou Poissy ça me va. Massy c'est pas l'origine du club qui est un club de l'ouest de Paris dans ses racines

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