EdF : Zidane et Barthez le virent, Samba répond à sa manière

Habitué aux rassemblements de l’équipe de France, Brice Samba n’a pas été convié pour la première de Zinédine Zidane. Le portier de Rennes a chuté dans la hiérarchie également établie par l’entraîneur des gardiens Fabien Barthez. Mais le Rennais n’a pas dit son dernier mot.

Brice Samba ne l’a sans doute pas vu venir. Après un début de saison plutôt satisfaisant sur le plan individuel, le gardien de Rennes a pris un coup sur la tête au moment de la liste de Zinédine Zidane. Le nouveau sélectionneur de l’équipe de France ne l’a pas inclus dans son groupe d’abord composé de Mike Maignan, Robin Risser et Guillaume Restes. Pire encore, le Rennais n’a même pas été appelé en renfort suite au forfait du Lensois compensé par Jean Butez.

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Preuve que l’ancien portier de l’Olympique de Marseille ne fait vraiment pas partie des plans de Zinédine Zidane et de Fabien Barthez, l’entraîneur des gardiens des Bleus également à l’origine de cette hiérarchie. Le message clair aurait pu affecter le moral de Brice Samba. Mais d’après L’Equipe, le Franco-Congolais n’est pas accablé. Le quotidien sportif décrit un dernier rempart « combattif et mobilisé ». La victime des choix du staff n’a donc pas baissé les bras, à raison puisque Benoît Costil n’écarte pas un rebondissement.

« Est-ce définitif ? Je ne pense pas, mais c'est un signal fort, d'autant que Butez a été appelé avec l'absence de Risser, a répondu l’ancien international français à nos confrères. Pour le prochain rassemblement, on imagine toujours Maignan, Risser et Restes. Sportivement, Brice est resté performant, et son profil semble rejoindre ce que demande le staff, avec sa capacité à relancer de derrière et à anticiper la profondeur. Mais c'est plus une nouvelle orientation, d'autres choix sur la durée. Brice est intelligent, il doit savoir que ce sont des choix forts et connaît le jeu de la concurrence. Après, il y a toujours la vérité du terrain qui prime et peut changer la donne. » Ex-doublure de Mike Maignan, Brice Samba avait participé à tous les rassemblements depuis mars 2023.